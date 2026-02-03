Лише один президент України не згадується у скандальних файлах Епштейна

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило понад три мільйони сторінок матеріалів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл. Масив документів, опублікований у межах закону про прозорість, містить тисячі імен політиків, бізнесменів і публічних осіб з усього світу, серед них також і президенти України.

Президенти України. Фото з відкритих джерел

Згідно з аналізом документів, слово "Україна" у файлах Епштейна згадується 1978 разів. Імена всіх українських президентів, окрім одного, також присутні у матеріалах.

Найчастіше у файлах Епштейна фігурує четвертий президент України Віктор Янукович. Про нього 47 згадок. Однак вони переважно стосуються його втечі з України у 2014 році та політичного контексту тих подій. Окремі документи також згадують Пола Манафорта, який раніше працював з Януковичем, а згодом був менеджером передвиборчої кампанії Дональда Трампа.

Чинний президент Володимир Зеленський вказується у файлах Епштейна 38 разів. Частина з них пов’язана з телефонною розмовою з Дональдом Трампом у липні 2019 року, яка стала підставою для першої процедури імпічменту президента США. Інші згадки стосуються президентських виборів в Україні 2019 року.

Ім’я п’ятого президента Петра Порошенка фігурує у документах 26 разів, хоча деякі згадки повторюються. В окремих матеріалах його називають "шоколадним королем" через бізнес, пов’язаний із компанією Roshen.

Другий президент України Леонід Кучма згадується тричі у документах по справі Епштейна. В одному з листів ідеться про розмову, в якій американський юрист повідомляє, що представляв його інтереси у справі "плівок Мельниченка". Третій президент Віктор Ющенко з’являється у файлах двічі.

Єдиним президентом України, ім’я якого взагалі не згадується у файлах Епштейна, став перший глава держави Леонід Кравчук.

Важливо наголосити, що наявність імен у документах не означає причетності до злочинів Джеффрі Епштейна. Опубліковані матеріали не містять жодних свідчень про особисті чи ділові контакти президентів України з фінансистом. Йдеться переважно про аналітичні довідки, огляди західних медіа та інформаційні зведення, які надходили на електронну пошту Епштейна.

