У скандальних файлах Епштейна Зеленський згадується 38 разів: що це означає

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масив файлів Епштейна з понад трьома мільйонами сторінок матеріалів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл. Публікація стала результатом закону про прозорість після місяців суспільного й політичного тиску. Серед імен, що фігурують у документах також присутні згадки про президента України Володимира Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У файлах Епштейна Україна згадується 1978 разів, а Володимир Зеленський 38 разів. Проте фактично усі згадки про Зеленського містяться в аналітичних довідках і оглядах міжнародних політичних процесів. Жодного прямого чи опосередкованого зв’язку президента України з Епштейном документи не встановлюють.

Частина згадок пов’язана з телефонною розмовою Трампа і Зеленського в липні 2019 року, яка згодом стала підставою для першого імпічменту президента США. Інші згадки у файлах Епштейна про Зеленського пов’язані з президентськими виборами в Україні 2019 року. У листі до Епштейна, автор якого поки що невідомий, передбачалося, що обрання Зеленського сприяло б урегулюванню конфлікту, оскільки росіяни нібито ненавидять Порошенка. Однак там вказувалося також, що "Але я гадки не маю, чи здатний він (Зеленський) керувати країною".

Зеленський у файлах Епштейна

Окремий блок згадок стосується повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема ім’я Зеленського фігурує в таких згадках, що "Блінкен сказав президенту Володимиру Зеленському, що США віддані суверенітету та незалежності України", "Зеленський зараз просить західних лідерів поділитися з ним розвідувальними даними", "Зеленський закликає до обережності щодо часу контрнаступу", "Його вороги готові накинутися на Зеленського, щоб він відвідав Вашингтон, оскільки допомога США Україні під сумнівом" та інші.

Таким чином, поява імені Зеленського у файлах Епштейна відображає ширший політичний контекст, а не будь-які кримінальні чи його особисті зв’язки з Джеффрі Епштейном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що один з президентів України 26 разів згадується в скандальних файлах Епштейна. Його там називають "шоколадним королем.

Також "Коментарі" писали, що Путін понад 1000 разів згадується у файлах Епштейна.