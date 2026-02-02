Один з президентів України 47 разів згадується в скандальних файлах Епштейна

Міністерство юстиції США 30 січня опублікувало у відкритий доступ понад три мільйони сторінок документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл. Серед тисяч імен, що фігурують у файлах Епштейна також з’явилося ім’я колишнього президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович. Фото з відкритих джерел

У файлах Епштейна слово "Україна" згадується 1978 разів, а Віктор Янукович 47 випадках. Однак аналіз матеріалів показує, що жодна зі згадок не свідчить про особисті або ділові контакти Януковича з Епштейном. Йдеться переважно про аналітичні довідки, огляди західних медіа та інформаційні зведення, які надходили на електронну пошту Епштейна як частина загального моніторингу світової політики.

Янукович у файлах Епштейна

Окремі документи містять згадки про Пола Манафорта, який раніше був менеджером Дональда Трампа під час виборів.

"Один з менеджерів передвиборчої кампанії Трампа, Пол Манафорт, працював з грудня 2004 року по лютий 2010 року, щоб допомогти проросійському політику Віктору Януковичу", — йдеться в документах.

Інші матеріали стосуються подій Революції гідності та втечі експрезидента з України у 2014 році після масових протестів.

"Масові протести проти промосковського президента Віктора Януковича призвели до його усунення у лютому 2014 року", — йдеться в одному документі, а в іншому сказано, що "Жорстка тактика Путіна, аж ніяк не залякувала Україну, призвела до того, що її народ минулого місяця скинув підтримуваного Росією президента Віктора Януковича".

