Один з президентів України 47 разів згадується в скандальних файлах Епштейна

Slava Kot
Міністерство юстиції США 30 січня опублікувало у відкритий доступ понад три мільйони сторінок документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл. Серед тисяч імен, що фігурують у файлах Епштейна також з’явилося ім’я колишнього президента України Віктора Януковича.
Віктор Янукович. Фото з відкритих джерел
У файлах Епштейна слово "Україна" згадується 1978 разів, а Віктор Янукович 47 випадках. Однак аналіз матеріалів показує, що жодна зі згадок не свідчить про особисті або ділові контакти Януковича з Епштейном. Йдеться переважно про аналітичні довідки, огляди західних медіа та інформаційні зведення, які надходили на електронну пошту Епштейна як частина загального моніторингу світової політики.
Янукович у файлах Епштейна
Окремі документи містять згадки про Пола Манафорта, який раніше був менеджером Дональда Трампа під час виборів.
Інші матеріали стосуються подій Революції гідності та втечі експрезидента з України у 2014 році після масових протестів.
