Один з президентів України 26 разів згадується в скандальних файлах Епштейна

Міністерство юстиції США оприлюднило нову масштабну порцію так званих "файлів Епштейна" до якої увійшли понад три мільйони сторінок документів, пов’язаних зі справою фінансиста Джеффрі Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл. Публікація вийшла 30 січня в межах закону про прозорість, ухваленого після місяців суспільного та політичного тиску у Сполучених Штатах.

Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

У масиві документів фігурують імена багатьох відомих осіб, зокрема серед них присутні Дональд Трамп, Ілон Маск, принц Ендрю та кронпринцеса Норвегії. Окрему увагу привернула згадка про колишнього президента України Петра Порошенка.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, ім’я Порошенка згадується у файлах 26 разів, хоча частина цих згадок повторюється. Усі згадки про Порошенка містяться в аналітичних довідках і оглядах політичних процесів у світі, без будь-якого прямого зв’язку з Джеффрі Епштейном.

В окремих документах українського політика називають "шоколадним королем" через його компанію Roshen.

"Після його обрання багато хто на Заході дізнався про президента Порошенка як про шоколадного короля завдяки його кондитерській компанії", — йдеться в одному документі.

Порошенко у файлах Епштейна

В іншому файлі Порошенко описується як фаворит президентських перегонів та впливовий бізнесмен, що фігурує у ширшому контексті дискусій про олігархію та корупцію в Україні.

"Фаворитом президентських перегонів є Петро Порошенко, 48-річний магнат, відомий як Шоколадний Король за свою імперію цукерок. Порошенко також є членом кліки дуже багатих бізнесменів, які стоять біля кореня корупції в українському уряді...", — йдеться в іншому файлі.

Зауважимо, що наявність імені у документах не означає причетності до злочинів Епштейна.

