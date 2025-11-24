У скандальних файлах Епштейна згадується колишній президент України: що відомо

Понад 20 тисяч документів, пов’язаних зі справою американського фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, були оприлюднені Комітетом Палати представників США 12 листопада. Масив матеріалів, який містить листи, внутрішні записки, чорнові документи та особисті контакти, став одним із найбільших витоків у справі Епштейна. Серед них виявили й десятки згадок про Україну, зокрема й ім’я другого президента України Леоніда Кучми.

Леонід Кучма. Фото з відкритих джерел

Відкриті документи охоплюють період від початку 2000-х до останніх років життя Епштейна. У одному з листів міститься стенограма розмови, де неназваний американський юрист повідомляє, що представляв інтереси Кучми у справі так званих "плівок Мельниченка". Це записи розмов, зроблені колишнім співробітником Управління держохорони Миколою Мельниченком. На них людина з голосом, схожим на голос президента, нібито віддавала наказ щодо ліквідації журналіста Георгія Гонгадзе.

"Моїм клієнтом був колишній президент України Леонід Кучма. Українські прокурори розслідували його справу за замовлення вбивства журналіста, який критикував уряд. Нас з братом найняв мій колишній студент, Даг Шен, блискучий політичний стратег, який консультував родину президента. Нашим завданням було консультувати українських юристів щодо запису та інших юридичних і фактичних питань", — йдеться в листі.

Леонід Кучма у файлах Епштейна

Згідно з даними дослідницького проєкту Epsfilesnexus, Україна згадується в оприлюднених документах 72 рази. Це листи, уривки переписок, журналістські матеріали, аналітичні записки.

