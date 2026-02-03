Лишь один президент Украины не упоминается в скандальных файлах Эпштейна

Министерство юстиции США 30 января обнародовало более трех миллионов страниц материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и его соратницы Гислейн Максвелл. Массив документов, опубликованный в рамках закона о прозрачности, содержит тысячи имен политиков, бизнесменов и публичных лиц со всего мира, в том числе президентов Украины.

Президенты Украины. Фото из открытых источников

Согласно анализу документов, слово "Украина" в файлах Эпштейна упоминается 1978 раз. Имена всех украинских президентов, кроме одного, тоже присутствуют в материалах.

Чаще всего в файлах Эпштейна фигурирует четвёртый президент Украины Виктор Янукович. О нем 47 упоминаний. Однако они в основном касаются его бегства из Украины в 2014 году и политического контекста событий. Отдельные документы также упоминают Пола Манафорта, ранее работавшего с Януковичем, а впоследствии являвшегося менеджером предвыборной кампании Дональда Трампа.

Действующий президент Владимир Зеленский указывается в файлах Эпштейна 38 раз. Часть из них связана с телефонным разговором с Дональдом Трампом в июле 2019 года, который стал основанием для первой процедуры импичмента президента США. Другие упоминания касаются президентских выборов в Украине в 2019 году.

Имя пятого президента Петра Порошенко фигурирует в документах 26 раз, хотя некоторые упоминания повторяются. В отдельных материалах его называют "шоколадным королем" из-за бизнеса, связанного с компанией Roshen.

Второй президент Украины Леонид Кучма упоминается трижды в документах по делу Эпштейна. В одном из писем говорится о разговоре, в котором американский юрист сообщает, что представлял его интересы по делу "пленок Мельниченко". Третий президент Виктор Ющенко появляется в файлах дважды.

Единственным президентом Украины, имя которого вообще не упоминается в файлах Эпштейна, стал первый глава государства Леонид Кравчук.

Важно отметить, что наличие имен в документах не означает причастности к преступлениям Джеффри Эпштейна. Опубликованные материалы не содержат никаких свидетельств о личных или деловых контактах президентов Украины с финансистом. Речь идет преимущественно об аналитических справках, обзорах западных медиа и информационных сведениях, которые поступали на электронную почту Эпштейна.

