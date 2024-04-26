Почему не дождались кадровых изменений во власти: о чем говорит ситуация с отставкой Сольского

Кадровые изменения в Украине, которые анонсировались с прошлой недели, пока вылились в заявление об отставке министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Заявление довольно спорное, учитывая, что ему вменяют дело 5-6 летней давности. О чем говорит происходящее вокруг гипотетической отставки главы Минагрополитики? Как события с кадровыми переменами в правительстве могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Всё отложено до мая

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который анонсировал "парад отставок", поясняет:

"Кадровые изменения на этой неделе не произошли не потому, что кто-то решил их не делать. Просто пока не до конца определились – кого и на кого меняют".

По словам нардепа, всё отложено до мая, когда парламент вернется к работе.

"И тогда же, – уверяет Ярослав Железняк, – вернутся к кадровым вопросам".

Верховная Рада в очередной раз демонстрирует несамостоятельность

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда предполагает, что происходящее вокруг кадровых перемен в правительстве имеет отношение, прежде всего, к происходящему с украинской властью в целом.

Во-первых, поясняет он, мы видим, что Верховная Рада в очередной раз демонстрирует несамостоятельность, зависимость от Офиса президента, на который полностью ориентируется. И это в парламентско-президентской республике!

Во-вторых, продолжает эксперт, действительно, странно выглядит, что обещанные кадровые перемены вновь переносятся. И теперь, похоже, состоятся уже после Пасхи (после 5 мая).

В-третьих, акцентирует он, вызывает вопросы ситуация вокруг Сольского.

"Очень неожиданно и качественно всё реализовали представители НАБУ. Сложно поверить, что это не связано с желанием сменить расстановку сил в правительстве. А именно — слить Министерство АПК (с солидными деньгами и широкими возможностями) с тем же Минэкономики. Выглядит всё как имитация бурной деятельности, что лишь дискредитирует Украину", – констатирует Евгений Магда.

Отставка аграрного министра выглядит как нормальная история

По словам основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, есть огромный запрос на обновление власти, на посадку коррупционеров.

"Но в условиях отсутствия выборов невозможно до конца правильно сделать и то, и другое. Потому власть пытается идти на какой-то эрзац, чтоб стабилизировать связи с обществом. Чтоб общество не сильно возмущалось. Нам пытаются показать некое обновление, некую борьбу с коррупцией", – поясняет эксперт.

Так что, констатирует он, грядущая отставка аграрного министра выглядит как нормальная история.

Система обратной связи значительно разрушена. Без ее восстановления точечные отставки не помогут. Но это лучше, чем ничего", – отмечает Андрей Еременко. "Другое дело, что вряд ли это поможет стабилизации ситуации. Особенно, учитывая, что в последнее время власть принимает, мягко говоря, непродуманные решения

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