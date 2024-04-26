Почему не дождались кадровых изменений во власти: о чем говорит ситуация с отставкой Сольского

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кадровые изменения в Украине, которые анонсировались с прошлой недели, пока вылились в заявление об отставке министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Заявление довольно спорное, учитывая, что ему вменяют дело 5-6 летней давности. О чем говорит происходящее вокруг гипотетической отставки главы Минагрополитики? Как события с кадровыми переменами в правительстве могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, который анонсировал "парад отставок", поясняет:
По словам нардепа, всё отложено до мая, когда парламент вернется к работе.
Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда предполагает, что происходящее вокруг кадровых перемен в правительстве имеет отношение, прежде всего, к происходящему с украинской властью в целом.
Во-первых, поясняет он, мы видим, что Верховная Рада в очередной раз демонстрирует несамостоятельность, зависимость от Офиса президента, на который полностью ориентируется. И это в парламентско-президентской республике!
Во-вторых, продолжает эксперт, действительно, странно выглядит, что обещанные кадровые перемены вновь переносятся. И теперь, похоже, состоятся уже после Пасхи (после 5 мая).
В-третьих, акцентирует он, вызывает вопросы ситуация вокруг Сольского.
По словам основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, есть огромный запрос на обновление власти, на посадку коррупционеров.
Так что, констатирует он, грядущая отставка аграрного министра выглядит как нормальная история.
Читайте также на портале "Комментарии" — популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!