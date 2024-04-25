Министр аграрной политики подал в отставку. Что стало причиной

Как сообщил Руслан Стефанчук в Верховную Раду поступило заявление Николая Сольского, в котором он просит его уволить с должности министра аграрной политики и продовольствия.

Николай Сольский

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний",

– подчеркнул Стефанчук.

При этом известно, что Сольский стал фигурантом коррупционного скандала, ему даже вручили подозрение по поводу махинаций с землей на сотни миллионов гривен.

Напомним, два дня назад НАБУ провело обыски у министра аграрной политики Николая Сольского и вручило ему подозрение "в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытку завладения землей еще на 190 млн грн".

Как отметил политолог Тарас Загородний, эпизод, в котором обвиняют Сольского, касается событий семилетней давности. Вероятно, сроки давности поджимают, поэтому прямо сейчас реанимировали старое дело.

"Но что правоохранители делали 7 лет? Это дело касается спора между государственным предприятием и ветеранами АТО за переданные им земли. Сольский тогда был адвокатом, а спор до сих пор в судах",

– добавил политолог в Фейсбуке.

При этом он добавил, что Сольский неплохо показал себя в должности министра.

"Демонополизация и дерегуляция рынка семян и средств защиты растений. Введена нормальная европейская регуляция, упрощен импорт семян и СВР, упрощено оформление карантинных сертификатов. По подсчетам экспертов, из-за этих сертификатов один только семенной рынок терял около 50 млн грн ежегодно. Отрасль добивалась этих изменений не один год",

– отметил Загородний.

Также, по его словам, были успехи в экспорте. Министерство, возглавляемое Сольским, сыграло значительную роль в работе зернового соглашения, а затем – в урегулировании вопроса транзита в европейские порты. Также министерство добилось открытия экспорта биометана в страны ЕС. Это, добавил эксперт, очень важно с точки зрения переработки и энергонезависимости. Об этом говорили лет пятнадцать, а то и больше, но это произошло при министре Сольском. Также состоялся запуск Государственного аграрного реестра и детенизация рынка зерна. ДАР – это фактически аналог "Дії" для прямого взаимодействия государства с агропроизводителями.

Хотя, по словам участников рынка, есть и негативные моменты – например, недостаточная поддержка фермеров. Ведь на этом рынке должна быть конкуренция, что приведет к уменьшению стоимости товаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с помощью коррупционного скандала Сольского хотят уволить , а министерство присоединить к другому.