Не просто увольнение. Чего добивается Банковая «заведя криминал» на министра сельского хозяйства

Стало известно, что детективами НАБУ была разоблачена схема по поводу завладения государственными землями в Сумской области. Речь идет об общей площади около 2,5 тыс. Также детективы сумели предотвратить попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.

Николай Сольский

При этом в пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили, что преступную группу возглавил министр сельского хозяйства Николай Сольский, в ее состав также входят топ-чиновники Госгеокадастра.

Известно, что прокурор уже сообщил министру Сольскому подозрение о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн. гривен и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн. гривен.

При этом политолог Виталий Кулик предполагает, что дело 5-6-летней давности подняли не только ради того, чтобы отправить Сольского в отставку.

"НАБУ вручило подозрение министру АПК Сольскому. Дело 5-6 летней давности и его суть явно не предполагает продолжения. Уверен, что таким образом некоторые на Банковой пытаются не просто отправить в отставку министра, а ликвидировать именно министерство, объединив с минэкономом. Война во власти обострилась… Фронт? Нет, не слышали",

– отметил в Фейсбуке эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по сообщению САП, удалось разоблачить преступную схему завладения государственной землей. Сделки якобы придумал и воплотил в жизнь министр сельского хозяйства Николай Сольский.

По сообщению САП, в рамках расследования удалось установить, что еще в 2017 году Сольский в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области. Для этого он сделал ряд шагов, чтобы добиться своего.