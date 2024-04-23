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Не просто увольнение. Чего добивается Банковая «заведя криминал» на министра сельского хозяйства

Заведя криминал против министра сельского хозяйства Николая Сольского за дело пятилетней давности, Банковая, очевидно, добивается не только его отставки, отметил в Фейсбуке политолог Виталий Кулик

сегодня, 12:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стало известно, что детективами НАБУ была разоблачена схема по поводу завладения государственными землями в Сумской области. Речь идет об общей площади около 2,5 тыс. Также детективы сумели предотвратить попытку завладения еще около 3,3 тыс. га.

Не просто увольнение. Чего добивается Банковая «заведя криминал» на министра сельского хозяйства

Николай Сольский

При этом в пресс-службу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили, что преступную группу возглавил министр сельского хозяйства Николай Сольский, в ее состав также входят топ-чиновники Госгеокадастра.

Известно, что прокурор уже сообщил министру Сольскому подозрение о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн. гривен и попытке завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн. гривен.

При этом политолог Виталий Кулик предполагает, что дело 5-6-летней давности подняли не только ради того, чтобы отправить Сольского в отставку.

"НАБУ вручило подозрение министру АПК Сольскому. Дело 5-6 летней давности и его суть явно не предполагает продолжения. Уверен, что таким образом некоторые на Банковой пытаются не просто отправить в отставку министра, а ликвидировать именно министерство, объединив с минэкономом. Война во власти обострилась… Фронт? Нет, не слышали",
– отметил в Фейсбуке эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по сообщению САП, удалось разоблачить преступную схему завладения государственной землей. Сделки якобы придумал и воплотил в жизнь министр сельского хозяйства Николай Сольский.

По сообщению САП, в рамках расследования удалось установить, что еще в 2017 году Сольский в сговоре с главой Госгеокадастра Украины и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области. Для этого он сделал ряд шагов, чтобы добиться своего.




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Источник: https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/pfbid02Pntt6yJn5DeDCUFHPXopuYHwAqpdstyfaoDy63UQHdKNTf5tvX4NFzTpH9ArCztPl
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