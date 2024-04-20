Кто на выход: какие кадровые ротации ожидать во власти и почему

На следующей неделе Украину может ожидать "парад отставок". Как уверяет нардеп Ярослав Железняк, могут уйти ряд министров, генпрокурор, члены Счетной палаты. Какие кадровые решения могут произойти и почему? Какие давно назрели? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кабмин. Фото: из открытых источников

Главные ротации могут нас ожидать в конце мая

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что в украинском обществе сейчас есть большой запрос на смену внутри власти. Связано это, по его словам, в том числе, с тем, что в военное время мы не можем избирать новые парламента, президента, органы местного самоуправления.

"Потому ротации в Кабмине выполняют роль своеобразного сброса негативной энергии по отношению к власти. Кроме того, Банковая ставит перед собой задачу оптимизации менеджмента в условиях военного положения (потребность экономии ресурсов на админаппарате). Плюс – определенное количество чиновников за время военного положения продемонстрировали неспособность управлять в экстремальных условиях вверенными им направлениями", – поясняет эксперт.

По его словам, среди слухов, которые ходят на политическом олимпе, может произойти отставка вице-премьера, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук (ей прогнозируют пост главы ВГА в одной из областей, скорее всего, западных).

Под вопросом дальнейшее пребывание на своем посту вице-премьера по восстановлению, министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Он был некогда одним из фаворитов президента, но сейчас потерял свое влияние и возможности донесения до Зеленского своей точки зрения, – говорит Олег Постернак. – Также среди громких отставок обсуждается фигура генпрокурора Андрея Костина, к качеству работу которого у власти есть вопросы".

Политтехнолог предполагает, что "парад отставок" растянется во времени.

"Во-первых, – поясняет он, – есть определенное количество до сих пор не занятных постов. Параллельно будет идти процесс переформатирования правительства, смена функционала некоторых министерств, а также объединение ряда из них. Во-вторых, решения нужно утверждать в парламенте, а там каждый сбор голосов становится для Банковой определенным испытанием".

Олег Постернак предполагает, что главные ротации могут нас ожидать в конце мая, когда Россия активизирует кампанию, операцию влияния по якобы не легитимности президента Зеленского, а также парламента. Чтоб сбить эту волну Банковая может поменять премьер-министра.

Это навело на определенные размышления касательно амбиций Ермака. Не исключено, что он может стать новым премьером. Среди кандидатов на смену Денису Шмыгаля называют также нынешнего посла Украины в США Оксану Маркарову, главу Нафтогаза Андрея Чернышева, первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко, ряда других чиновников", – отмечает эксперт. "На Печерских холмах ходят слухи, что не случайным было попадание главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака в список самых влиятельных политиков по версии ТIМE

При этом, по его мнению, нет сомнений, что Шмыгаль сейчас максимально устраивает Банковую из-за его определенной политической инертности, из-за умения максимально подстроить деятельность Кабмина под запрос ОП.

"Но похоже, что смена премьера всё же рассматривается Банковой как определенный вариант", – резюмирует Олег Постернак.

Давно в ожидании отставки Гетманцева

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"Предприниматели давно ожидают, что президент, парламентское большинство, отправят, как минимум, в отставку с поста председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он воплощает в себе своеобразного демона для всего предпринимательства. К сожалению, вряд ли такая отставка произойдет. Хоть она перезрела".

По мнению эксперта, не будет и других очень нужных для оздоровления страны отставок – руководства Налоговой, Таможени, Минфина. Хоть это могло бы, считает Сергей Доротич, в определенной мере улучшить бизнес-климат в Украине – при условии, что новые руководители взяли бы правильный курс. А ведь именно от этого блока во многом зависят наши экономические перспективы, от чего, в свою очередь, зависит эффективность нашей борьбы с российской агрессией, подчеркивает глава движения #SaveФОП.

Ведь понятно, что все рычаги влияния, в том числе на экономико-финансовые процессы, находятся в ОП. Но и этого, похоже, в обозримом будущем не случится. А пока не увидим таких кардинальных перемен, надеяться на улучшение той же бизнес-активности, экономико-финансовой составляющей не следует", – уверен Сергей Доротич. "На слуху у всех необходимость отставки более мощных фигур, которые признаются иностранными СМИ наиболее влияющими на нашу внутреннюю и внешнюю политику

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