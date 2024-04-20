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Кто на выход: какие кадровые ротации ожидать во власти и почему

Банковая ставит перед собой задачу оптимизации менеджмента в условиях военного положения

сегодня, 14:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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На следующей неделе Украину может ожидать "парад отставок"Как уверяет нардеп Ярослав Железняк, могут уйти ряд министров, генпрокурор, члены Счетной палаты. Какие кадровые решения могут произойти и почему? Какие давно назрели? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Кто на выход: какие кадровые ротации ожидать во власти и почему

Кабмин. Фото: из открытых источников

Главные ротации могут нас ожидать в конце мая

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак отмечает, что в украинском обществе сейчас есть большой запрос на смену внутри власти. Связано это, по его словам, в том числе, с тем, что в военное время мы не можем избирать новые парламента, президента, органы местного самоуправления.

"Потому ротации в Кабмине выполняют роль своеобразного сброса негативной энергии по отношению к власти. Кроме того, Банковая ставит перед собой задачу оптимизации менеджмента в условиях военного положения (потребность экономии ресурсов на админаппарате). Плюс – определенное количество чиновников за время военного положения продемонстрировали неспособность управлять в экстремальных условиях вверенными им направлениями", – поясняет эксперт.

По его словам, среди слухов, которые ходят на политическом олимпе, может произойти отставка вице-премьера, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук (ей прогнозируют пост главы ВГА в одной из областей, скорее всего, западных).

Под вопросом дальнейшее пребывание на своем посту вице-премьера по восстановлению, министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Он был некогда одним из фаворитов президента, но сейчас потерял свое влияние и возможности донесения до Зеленского своей точки зрения, – говорит Олег Постернак. – Также среди громких отставок обсуждается фигура генпрокурора Андрея Костина, к качеству работу которого у власти есть вопросы".

Политтехнолог предполагает, что "парад отставок" растянется во времени.

"Во-первых, – поясняет он, – есть определенное количество до сих пор не занятных постов. Параллельно будет идти процесс переформатирования правительства, смена функционала некоторых министерств, а также объединение ряда из них. Во-вторых, решения нужно утверждать в парламенте, а там каждый сбор голосов становится для Банковой определенным испытанием".

Олег Постернак предполагает, что главные ротации могут нас ожидать в конце мая, когда Россия активизирует кампанию, операцию влияния по якобы не легитимности президента Зеленского, а также парламента. Чтоб сбить эту волну Банковая может поменять премьер-министра.

"На Печерских холмах ходят слухи, что не случайным было попадание главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака в список самых влиятельных политиков по версии ТIМEЭто навело на определенные размышления касательно амбиций Ермака. Не исключено, что он может стать новым премьером. Среди кандидатов на смену Денису Шмыгаля называют также нынешнего посла Украины в США Оксану Маркарову, главу Нафтогаза Андрея Чернышева, первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко, ряда других чиновников", – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, нет сомнений, что Шмыгаль сейчас максимально устраивает Банковую из-за его определенной политической инертности, из-за умения максимально подстроить деятельность Кабмина под запрос ОП.

"Но похоже, что смена премьера всё же рассматривается Банковой как определенный вариант", – резюмирует Олег Постернак.

Давно в ожидании отставки Гетманцева

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассуждает так:

"Предприниматели давно ожидают, что президент, парламентское большинство, отправят, как минимум, в отставку с поста председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он воплощает в себе своеобразного демона для всего предпринимательства. К сожалению, вряд ли такая отставка произойдет. Хоть она перезрела".

По мнению эксперта, не будет и других очень нужных для оздоровления страны отставок – руководства Налоговой, Таможени, Минфина. Хоть это могло бы, считает Сергей Доротич, в определенной мере улучшить бизнес-климат в Украине – при условии, что новые руководители взяли бы правильный курс. А ведь именно от этого блока во многом зависят наши экономические перспективы, от чего, в свою очередь, зависит эффективность нашей борьбы с российской агрессией, подчеркивает глава движения #SaveФОП.

"На слуху у всех необходимость отставки более мощных фигур, которые признаются иностранными СМИ наиболее влияющими на нашу внутреннюю и внешнюю политикуВедь понятно, что все рычаги влияния, в том числе на экономико-финансовые процессы, находятся в ОП. Но и этого, похоже, в обозримом будущем не случится. А пока не увидим таких кардинальных перемен, надеяться на улучшение той же бизнес-активности, экономико-финансовой составляющей не следует", – уверен Сергей Доротич.

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