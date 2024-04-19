Нардеп анонсировал парад отставок. Стало известно под кем зашатался стул

Как отметил Ярослав Железняк уже на следующей неделе в парламенте следует ожидать ряда отставок, которые будут проходить "по собственному желанию". По его словам, все будет не так громко, как ожидалось, впрочем, все же должно быть интересно. Впрочем, добавил он, все же никто точно не может спрогнозировать решения, которые будут приняты окончательно.

Ярослав Железняк

Кроме того, Железняк рассказал, что вероятнее всего отставки будут касаться правительства. По его информации, "по собственному" желанию могут уйти три или четыре министра, среди них даже два вице-премьера.

Также, по информации народного депутата, может подать в отставку генпрокурор Андрей Костин. Впрочем, добавил Железняк, не факт, что его отставку будут рассматривать на следующей неделе.

Кроме того, по информации нардепа под увольнение могут попасть несколько членов Счетной палаты.

"Плюс к этому, добавил депутат, "нужно будет сделать определенные перемещения на эти открытые вакансии среди имеющихся министров",

– подчеркнул нардеп.

Впрочем, по его словам, нет уверенности в том, что все кадровые перемещения будут проголосованы на следующей неделе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в конце марта начали распространяться слухи о том, что в ряде министерств готовятся ротации и отставки. Как тогда отмечалось, кадровым изменениям в Украине могут способствовать Соединенные Штаты, от которых Украина ожидает финансовой поддержки.

Отмечалось, что в отставку могут отправить генпрокурора Андрея Костина. Некоторые нардепы отмечали, что он является "хорошим парнем", однако нерешительным для занимаемой должности. Ходят слухи, что его могут отправить послом в Нидерланды, чтобы он работал над исками Украины против России.