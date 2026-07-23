Зеленський назвав нову посаду для Федорова: це пропозиція щодо оборонки

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду у виконавчій владі. За словами глави держави, йдеться про крісло віцепрем’єр-міністра з військових новацій.

Зеленський назвав посаду, яку запропонував Михайлу Федорову

Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський зазначив, що обговорював з Федоровим кілька варіантів подальшої роботи, однак останньою пропозицією стала саме посада, відповідальна за розвиток військових технологій.

"Я запропонував йому кілька посад. Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей, — віцепрем'єр-міністр України з військових новацій", — сказав президент.

Раніше українські медіа із посиланням на джерела повідомляли, що для Федорова розглядають роль miltech czar, тобто координатора напряму військових технологій. Очікується, що така посада може стати ключовою для розвитку оборонної промисловості, виробництва безпілотників, сучасного озброєння та впровадження інновацій у Збройних силах. За інформацією ЗМІ, до повноважень посадовця можуть увійти координація співпраці між військовими, державними структурами, виробниками зброї та міжнародними партнерами.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснював, що модель miltech czar вже використовується в західних країнах. Такий посадовець формує стратегію розвитку оборонних технологій, координує впровадження нових рішень та відповідає за модернізацію армії.

Водночас раніше з'являлися повідомлення, що Федоров нібито неодноразово відмовлявся від запропонованих варіантів Зеленського і висловлював бажання повернутися до роботи в Міністерстві оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського.