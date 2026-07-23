logo

BTC/USD

65180

ETH/USD

1903.07

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Зеленский назвал новую должность для Федорова: это предложение по оборонке
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал новую должность для Федорова: это предложение по оборонке

Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову должность вице-премьер-министра по военным новациям.

23 июля 2026, 14:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в исполнительной власти. По словам главы государства, речь идет о кресле вице-премьер-министра по военным новациям.

Зеленский назвал новую должность для Федорова: это предложение по оборонке

Зеленский назвал должность, которую предложил Михаилу Федорову

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский отметил, что обсуждал с Федоровым несколько вариантов дальнейшей работы, однако последним предложением стала именно должность, ответственная за развитие военных технологий.

"Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям", — сказал президент.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что для Федорова рассматривают роль miltech czar, то есть координатора направления военных технологий. Ожидается, что такая должность может стать ключевой для развития оборонной промышленности, производства беспилотников, современного вооружения и внедрения инноваций в Вооруженных Силах. По информации СМИ, в полномочия должностного лица могут войти координация сотрудничества между военными, государственными структурами, производителями оружия и международными партнерами.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс объяснял, что модель miltech czar уже используется в западных странах. Такое чиновник формирует стратегию развития оборонных технологий, координирует внедрение новых решений и отвечает за модернизацию армии.

В то же время, ранее появлялись сообщения, что Федоров якобы неоднократно отказывался от предложенных вариантов Зеленского и выражал желание вернуться к работе в Министерстве обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отставка Федорова подорвала рейтинги Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4147204-zelenskij-zaproponuvav-fedorovu-posadu-vicepremera-z-vijskovih-novacij.html
Теги:

Новости

Все новости