Зеленский назвал новую должность для Федорова: это предложение по оборонке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в исполнительной власти. По словам главы государства, речь идет о кресле вице-премьер-министра по военным новациям.

Зеленский назвал должность, которую предложил Михаилу Федорову

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский отметил, что обсуждал с Федоровым несколько вариантов дальнейшей работы, однако последним предложением стала именно должность, ответственная за развитие военных технологий.

"Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность, чтобы не идти в детали всех наших встреч, — вице-премьер-министр Украины по военным новациям", — сказал президент.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что для Федорова рассматривают роль miltech czar, то есть координатора направления военных технологий. Ожидается, что такая должность может стать ключевой для развития оборонной промышленности, производства беспилотников, современного вооружения и внедрения инноваций в Вооруженных Силах. По информации СМИ, в полномочия должностного лица могут войти координация сотрудничества между военными, государственными структурами, производителями оружия и международными партнерами.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс объяснял, что модель miltech czar уже используется в западных странах. Такое чиновник формирует стратегию развития оборонных технологий, координирует внедрение новых решений и отвечает за модернизацию армии.

В то же время, ранее появлялись сообщения, что Федоров якобы неоднократно отказывался от предложенных вариантов Зеленского и выражал желание вернуться к работе в Министерстве обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отставка Федорова подорвала рейтинги Зеленского.