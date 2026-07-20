Нова посада для Федорова: які повноваження отримає miltech czar

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Slava Kot
Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони в українському політичному середовищі активно обговорюють його можливе нове призначення. За інформацією ZN.UA, в Офісі президента розглядають варіант створення для нього посади miltech czar, тобто координатора розвитку військових технологій.
Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що посада miltech czar близька до західної моделі управління оборонною сферою. За його словами, головним завданням посадовця стане формування стратегії розвитку військових технологій, модернізація української армії та координація оборонних інновацій.
За словами Уса, у разі призначення Федоров зможе координувати взаємодію між Міністерством оборони та Генеральним штабом, вести переговори з міжнародними партнерами, а також відповідати за розвиток українського оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у війську.
Однак ключовим питанням залишається обсяг його майбутніх повноважень. Експерт наголошує, що нова посада не повинна бути суто консультативною.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова.
Також "Коментарі" писали, що політичний оглядач Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського.