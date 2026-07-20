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Нова посада для Федорова: які повноваження отримає miltech czar

Михайлу Федорову можуть запропонувати нову посаду координатора військових технологій.

20 липня 2026, 10:20
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Slava Kot

Після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони в українському політичному середовищі активно обговорюють його можливе нове призначення. За інформацією ZN.UA, в Офісі президента розглядають варіант створення для нього посади miltech czar, тобто координатора розвитку військових технологій.

Нова посада для Федорова: які повноваження отримає miltech czar

Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що посада miltech czar близька до західної моделі управління оборонною сферою. За його словами, головним завданням посадовця стане формування стратегії розвитку військових технологій, модернізація української армії та координація оборонних інновацій.

"За Кучми та Ющенка схожа ідея існувала. Там хотіли запровадити інститут державних секретарів, аби була певна незмінність. Були люди, які працюють при міністрах. Адже міністр – політична фігура, а секретарі формально ними не є. Вони не залежать від кон'юнктури партії, а більше відповідають за напрямок роботи", – зазначив Ус в коментарі "24 Каналу".

За словами Уса, у разі призначення Федоров зможе координувати взаємодію між Міністерством оборони та Генеральним штабом, вести переговори з міжнародними партнерами, а також відповідати за розвиток українського оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у війську.

Однак ключовим питанням залишається обсяг його майбутніх повноважень. Експерт наголошує, що нова посада не повинна бути суто консультативною.

"Важливо, щоб це не була посада рекомендаційного характеру. Потрібні важелі впливу. Наскільки президент і Верховна Рада готові наділити Федорова такими повноваженнями — це відкрите питання", — підсумував Ус.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що протестувальники висунули ультиматум Зеленському через Сирського та Федорова.

Також "Коментарі" писали, що політичний оглядач Портников розкрив план Зеленського щодо звільнення Сирського.



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Джерело: https://24tv.ua/nova-posada-fedorova-shho-take-miltech-czar_n3108530
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