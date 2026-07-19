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Яку нову посаду Зеленський готує для Федорова: що тепер буде з Сирським

Після відставки Михайлу Федорову можуть запропонувати посаду miltech czar, а на Банковій обговорюють можливу заміну Олександра Сирського.

19 липня 2026, 08:20
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Slava Kot

Після відставки з посади міністра оборони Михайло Федоров може повернутися до державного управління в новій ролі. За інформацією ZN.UA, на Банковій розглядають можливість призначення його на посаду "царя" з військових технологій (miltech czar), тоді як паралельно тривають обговорення щодо потенційної заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Яку нову посаду Зеленський готує для Федорова: що тепер буде з Сирським

Зеленський готує Федорову нову посаду та думає звільнити Сирського

За даними видання, західні партнери очікують, що Федоров погодиться обійняти посаду, яку неофіційно називають miltech czar — координатор військово-технологічного напряму. У західній політичній практиці термін czar не означає офіційної посади, а використовується для позначення чиновника з широкими повноваженнями, який координує роботу різних державних структур у певній сфері.

Як зазначають джерела, до сфери відповідальності такого посадовця можуть увійти розвиток оборонних технологій, виробництво озброєння, безпілотних систем, а також взаємодія між військовими, державою та оборонною промисловістю.

Одночасно, за інформацією ZN.UA, в Офісі президента тривають консультації щодо можливих кадрових змін у військовому командуванні. Йдеться про перспективу заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак, ймовірних кандидатів на його місце поки не називають.

Подібну інформацію раніше публікувало й Financial Times. За даними видання, питання можливої ротації головнокомандувача розглядатиметься лише за умови, якщо президент Володимир Зеленський знайде кандидата, здатного забезпечити безперервність управління військами та стабільність оборони на понад 1200-кілометровій лінії фронту.

Офіційних рішень щодо нового призначення Михайла Федорова чи зміни керівництва Збройних сил України наразі не оголошували.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як світові ЗМІ відреагували на відставку Федорова.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та конфлікт з Сирськи.



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Джерело: https://zn.ua/ukr/UKRAINE/fedorova-mozhut-zrobiti-tsarem-a-sirskoho-zaminiti-dzherela.html
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