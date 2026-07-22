Як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського: результати нового опитування

Після кадрових змін в уряді соціологи зафіксували суттєві зміни у рівні довіри українців до ключових державних діячів. Згідно з новим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним 20-21 липня 2026 року, найбільший стрибок популярності продемонстрував колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Які рейтинги Зеленського, Федорова та Сирського. Фото з відкритих джерел

Опитування "Рейтингу" охоплювало питання довіри до посадовців, ставлення до кадрових рішень, а також електоральні симпатії. Водночас соціологи зазначають, що польовий етап дослідження завершився ще до появи інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Найвищий рівень довіри серед українців зберігає посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 70%. Друге місце посів Михайло Федоров з 65%, а третє очільник ОП Кирило Буданов — 62%. Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних. Таким чином, глава держави поступається трьом найпопулярнішим публічним фігурам країни.

Рейтинг довіри українців до політиків та діячів

Найбільш помітною тенденцією стало різке зростання довіри до Федорова. Лише за тиждень показник зріс з 35% до 65%. Натомість довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

Соціологи також поцікавилися ставленням українців до кадрових рішень. 72% респондентів не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Лише 5% схвалили це рішення. Водночас відставку Сирського підтримали 55% опитаних, тоді як проти виступили 15%.

Також соціологи запитали, за кого українці голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. У рейтингу потенційних кандидатів на виборах лідирує Володимир Зеленський з 22,3% підтримки. Далі йдуть Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%). До першої п'ятірки також увійшли Кирило Буданов (7,2%) і Олександр Усик (5,9%). Далі у рейтингу: Петро Порошенко (4,6%), Ігор Терехов (4,3%), Дмитро Разумков (3,7%), Андрій Білецький (2,3%), Юлія Тимошенко (1,7%), Сергій Притула (0,8%) та Віталій Кличко (0,3%).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров зробив першу заяву про відставку Сирського: що сказав про Драпатого.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський призначив нового начальника Генштабу та розповів про долю Сирського.