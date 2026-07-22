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Як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського: результати нового опитування

Довіра до Михайла Федорова зросла до 65% після відставки. Опубліковано нові рейтинги українських політиків та діячів.

22 липня 2026, 15:27
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Slava Kot

Після кадрових змін в уряді соціологи зафіксували суттєві зміни у рівні довіри українців до ключових державних діячів. Згідно з новим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", проведеним 20-21 липня 2026 року, найбільший стрибок популярності продемонстрував колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського: результати нового опитування

Які рейтинги Зеленського, Федорова та Сирського. Фото з відкритих джерел

Опитування "Рейтингу" охоплювало питання довіри до посадовців, ставлення до кадрових рішень, а також електоральні симпатії. Водночас соціологи зазначають, що польовий етап дослідження завершився ще до появи інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Найвищий рівень довіри серед українців зберігає посол України у Великій Британії Валерій Залужний — 70%. Друге місце посів Михайло Федоров з 65%, а третє очільник ОП Кирило Буданов — 62%. Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних. Таким чином, глава держави поступається трьом найпопулярнішим публічним фігурам країни.

Як відставка Федорова підірвала рейтинги Зеленського: результати нового опитування - фото 2

Рейтинг довіри українців до політиків та діячів

Найбільш помітною тенденцією стало різке зростання довіри до Федорова. Лише за тиждень показник зріс з 35% до 65%. Натомість довіра до Олександра Сирського знизилася з 39% до 23%.

Соціологи також поцікавилися ставленням українців до кадрових рішень. 72% респондентів не підтримали звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Лише 5% схвалили це рішення. Водночас відставку Сирського підтримали 55% опитаних, тоді як проти виступили 15%.

Також соціологи запитали, за кого українці голосували б у першому турі гіпотетичних виборів президента України. У рейтингу потенційних кандидатів на виборах лідирує Володимир Зеленський з 22,3% підтримки. Далі йдуть Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%). До першої п'ятірки також увійшли Кирило Буданов (7,2%) і Олександр Усик (5,9%). Далі у рейтингу: Петро Порошенко (4,6%), Ігор Терехов (4,3%), Дмитро Разумков (3,7%), Андрій Білецький (2,3%), Юлія Тимошенко (1,7%), Сергій Притула (0,8%) та Віталій Кличко (0,3%).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров зробив першу заяву про відставку Сирського: що сказав про Драпатого.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський призначив нового начальника Генштабу та розповів про долю Сирського.



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Джерело: https://www.ratinggroup.ua/news/socpol-jul2026
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