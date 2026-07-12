З'явилися нові деталі спонтанної відставки Свириденко: названа її нова посада

Відставка прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, яку анонсував президент Володимир Зеленський, могла бути не заздалегідь підготовленим рішенням. За словами народного депутата Ярослава Железняка, кадрові зміни в уряді ухвалювалися в екстреному порядку, а сама Свириденко вже отримала нове призначення.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк стверджує, що Юлія Свириденко після звільнення з посади прем’єрки отримає роботу в США, як посол України. Наразі цю посаду з 2025 року обіймає Ольга Стефанішина.

"Свириденко залишається у команді. Але буде послом у США. Усі чутки про конфлікти — лише чутки", — заявив нардеп.

За його словами, переведення Свириденко з посади глави уряду на дипломатичну посаду стало "вимушеним кроком", до якого влада нібито не встигла повноцінно підготуватися.

"Заміна Свириденко з поста прем'єр-міністра на посла США — це трохи вимушений крок. До нього не сильно готувалися. Остаточне рішення, за моєю інформацією, ухвалили сьогодні на нараді з президентом", — повідомим Железняк.

Железняк також заявив, що 13-14 липня Верховна Рада може розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів. Після звільнення прем'єра весь уряд автоматично перейде у статус виконувачів обов'язків до формування нового складу. Тимчасово функції глави уряду виконуватиме перший віцепрем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Юлією Свириденко оголосив про майбутнє оновлення Кабінету Міністрів. Глава держави повідомив, що запропонував їй очолити новий стратегічний напрямок у відносинах із ключовим партнером України. Сама Свириденко підтвердила завершення роботи на посаді прем'єр-міністра та заявила, що готова й надалі працювати в інтересах держави в новому форматі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто стане новим прем'єр-міністром України замість Свириденко: названо чотирьох головних кандидатів.

Також "Коментарі" писали, що Железняк назвав ім'я можливого нового прем'єра України.