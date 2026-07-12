Хто стане новим прем'єр-міністром України: названо чотирьох головних кандидатів

Після заяв президента України Володимира Зеленського про майбутню відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко в політичних колах активно обговорюють можливих кандидатів на посаду нового глави уряду. Попри те, що офіційного рішення ще не оголошено, вже з'явився перелік основних претендентів.

Сергій Корецький, Ігор Терехов, Михайло Федоров та Денис Шмигаль

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що остаточного кандидата на посаду нового прем'єр-міністра наразі немає. Водночас, за його словами, серед тих, кого розглядають, є чотири ключові фігури: голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Кожен із них має власний управлінський досвід. Денис Шмигаль очолював Кабінет Міністрів до липня 2025 року, після чого перейшов на посаду міністра енергетики. Михайло Федоров, який раніше відповідав за цифрову трансформацію, нині керує Міністерством оборони. Ігор Терехов багато років очолює Харків, а Сергій Корецький керує найбільшою державною газовою компанією країни.

Водночас Железняк стверджує, що сама Юлія Свириденко може залишити уряд і перейти на дипломатичну службу. За його інформацією, її розглядають як нового посла України у США замість Ольги Стефанішиної. Депутат назвав це рішення "вимушеним кроком", який, за його словами, був остаточно погоджений під час наради за участю президента.

За прогнозом парламентаря 13-14 липня Верховна Рада може проголосувати за звільнення прем'єр-міністерки. У такому разі весь Кабінет Міністрів автоматично перейде у статус виконувачів обов'язків до формування нового уряду. За словами Железняка, тимчасово обов'язки глави уряду виконуватиме Денис Шмигаль як перший віцепрем'єр.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський анонсував відставку прем'єрки Свириденко та великі зміни в уряді.