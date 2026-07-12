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Появились новые детали спонтанной отставки Свириденко: названа ее новая должность

Юлия Свириденко после отставки с должности премьер-министра может стать послом Украины в США

12 июля 2026, 16:45
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Slava Kot

Отставка премьер-министра Юлии Свириденко, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, могла быть не заранее подготовленным решением. По словам народного депутата Ярослава Железняка, кадровые изменения в правительстве принимались в экстренном порядке, а сама Свириденко уже получила новое назначение.

Появились новые детали спонтанной отставки Свириденко: названа ее новая должность

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что Юлия Свириденко после увольнения с должности премьера получит работу в США как посол Украины. Пока эту должность с 2025 года занимает Ольга Стефанишина.

"Свириденко остается в команде. Но будет послом в США. Все слухи о конфликтах – только слухи", — заявил нардеп.

По его словам, перевод Свириденко с поста главы правительства на дипломатическую должность стал "вынужденным шагом", к которому власти якобы не успели полноценно подготовиться.

"Замена Свириденко с поста премьер-министра на посла США — это несколько вынужденный шаг. К нему не сильно готовились. Окончательное решение, по моей информации, было принято сегодня на совещании с президентом", — сообщил Железняк.

Железняк также заявил, что 13-14 июля Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке Кабинета Министров. После увольнения премьера все правительство автоматически перейдет в статус исполняющих обязанности к формированию нового состава. Временно функции главы правительства будет выполнять первый вице-премьер Денис Шмигаль.

Напомним, президент Владимир Зеленский после встречи с Юлией Свириденко объявил о предстоящем обновлении Кабинета Министров. Глава государства сообщил, что предложил ей возглавить новое стратегическое направление в отношениях с ключевым партнером Украины. Сама Свириденко подтвердила завершение работы в должности премьер-министра и заявила, что готова и дальше работать в интересах государства в новом формате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто станет новым премьер-министром Украины вместо Свириденко: названы четыре главных кандидата.

Также "Комментарии" писали, что Железняк назвал имя возможного нового премьера Украины.



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