Зеленський анонсував відставку прем'єрки Свириденко та великі зміни в уряді

Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутні кадрові зміни в уряді. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко залишить свою посаду та очолить новий напрямок роботи, пов'язаний із розвитком відносин України з одним із ключових міжнародних партнерів. Про це глава держави повідомив після зустрічі з очільницею уряду, під час якої сторони обговорили подальші кроки щодо оновлення виконавчої влади.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський повідомив, що Україна переходить до нової моделі реалізації зовнішньої політики, коли за кожен стратегічний міжнародний напрямок відповідатиме окремий високопосадовець із відповідним досвідом.

Президент розповів, що разом з Юлією Свириденко дійшов висновку про необхідність оновлення Кабінету Міністрів. Президент подякував їй за роботу на посаді прем'єр-міністерки та за внесок у діяльність урядової команди.

"Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером", — анонсував Зеленський звільнення Свириденко.

Президент висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає необхідні кадрові рішення. За його словами, зміни торкнуться не лише уряду. Зеленський також анонсував кадрові перестановки серед керівництва правоохоронних органів.

Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів у липні 2025 року, ставши другою жінкою в історії незалежної України на посаді прем'єр-міністра після Юлії Тимошенко. До призначення вона працювала першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки, відповідаючи за економічну політику, міжнародне співробітництво та залучення інвестицій.

Наразі президент не уточнив, коли саме Свириденко залишить посаду прем’єрки та хто саме стане новим главою уряду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, хто така Юлія Свириденко та що про неї відомо.