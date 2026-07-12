"Уже на 99% вирішено": Железняк назвав ім'я нового прем'єра України

Після оголошення президента Володимира Зеленського про майбутнє оновлення уряду інтрига навколо нового глави Кабінету Міністрів майже зникла. За словами народного депутата Ярослава Железняка, головним претендентом на посаду прем’єр-міністра України став очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Сергій Корецький. Фото з відкритих джерел

Ярослав Железняк заявив, що імовірність призначення Корецького на посаду нового прем’єр-міністра України зросла до максимальних показників.

"Головний кандидат на премʼєра — Сергій Корецький. Зараз це на 95% вже вирішено", — спочатку повідомив Железняк, а потім оновив свій прогноз — "Скажемо так, якщо годину назад я давав шансам Корецького на посаду премʼєра 95%….то вже 99%".

Депутат також стверджує, що нинішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко не залишить команду президента. За його інформацією, її планують призначити послом України у США. При цьому він заперечив чутки про нібито конфлікти всередині влади.

Крім зміни керівника уряду, очікується масштабне перезавантаження виконавчої влади. За словами Железняка, кадрові перестановки торкнуться не лише Кабінету Міністрів, а й інших державних інституцій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про необхідність оновлення уряду після зустрічі з Юлією Свириденко. Глава держави зазначив, що для реалізації нової політичної стратегії потрібні кадрові зміни. Сама Свириденко вже опублікувала прощальне звернення як очільниця уряду. Вона подякувала команді за спільну роботу та заявила, що готова й надалі виконувати завдання, спрямовані на зміцнення України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру.

трьох кандидатів на посаду нового прем'єр-міністра України Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що крім Сергія Корецького було названо ще