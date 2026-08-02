"Він став головною проблемою України": Мендель різко розкритикувала Зеленського

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Slava Kot
Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила з різкою критикою глави держави. За її словами, Зеленський нібито став "головною проблемою" для України.
Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел
Юлія Мендель в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche (JDD) зробила кілька заяв щодо Володимира Зеленського. Колишня прессекретарка президента вважає, що саме Зеленський став однією з ключових проблем для України.
Окремо колишня речниця торкнулася теми корупційних скандалів, пов'язаних з представниками влади. Мендель заявила, що численні звинувачення на адресу людей з найближчого оточення президента створюють враження непрозорої системи управління.
Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з червня 2019 року до липня 2021 року. До цього вона працювала журналісткою та співпрацювала з українськими й міжнародними медіа.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що інтерв’ю Юлії Мендель Такеру Карлсону, яке вона дала у травні цього року, викликало хвилю критики в Україні. Після цього прессекретарка Зеленського потрапила до бази "Миротворця", а згодом відреагувала на критику.
Також "Коментарі" писали, як Мендель заявила, що Андрій Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі.