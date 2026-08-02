"Він став головною проблемою України": Мендель різко розкритикувала Зеленського

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виступила з різкою критикою глави держави. За її словами, Зеленський нібито став "головною проблемою" для України.

Юлія Мендель. Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche (JDD) зробила кілька заяв щодо Володимира Зеленського. Колишня прессекретарка президента вважає, що саме Зеленський став однією з ключових проблем для України.

"Я вважаю, що він (Зеленський) став головною проблемою моєї країни. Світ став ототожнювати Україну з обличчям однієї людини. Він повірив у цей повністю сфабрикований образ", — сказала Мендель.

Окремо колишня речниця торкнулася теми корупційних скандалів, пов'язаних з представниками влади. Мендель заявила, що численні звинувачення на адресу людей з найближчого оточення президента створюють враження непрозорої системи управління.

"Ці розмови справляють враження мафіозного укладу. Я ніколи не бачила його банківських рахунків, але якщо майже все його оточення звинувачується в корупції, то як можливо, що президент нічого не знає?" — зазначила Мендель.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з червня 2019 року до липня 2021 року. До цього вона працювала журналісткою та співпрацювала з українськими й міжнародними медіа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що інтерв’ю Юлії Мендель Такеру Карлсону, яке вона дала у травні цього року, викликало хвилю критики в Україні. Після цього прессекретарка Зеленського потрапила до бази "Миротворця", а згодом відреагувала на критику.

Також "Коментарі" писали, як Мендель заявила, що Андрій Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі.