В Україні різко відреагували на скандальне інтерв’ю Мендель

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському журналісту Такеру Карлсону викликало хвилю критики в українському медіасередовищі та соцмережах. Найбільше обурення спричинили її заяви про переговори з Росією у 2022 році та особисті характеристики президента Володимира Зеленського.
Мендель дала інтерв'ю Карлсону
У розмові з Карлсоном Мендель стверджувала, що українська делегація під час переговорів у Стамбулі нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії заради припинення війни. Вона також заявила, що Зеленський "не є тією людиною, яку бачать на екрані", назвавши його "емоційно неконтрольованим" і "перешкодою для миру".
Такі слова швидко викликали гостру реакцію в Україні. Політична журналістка та комунікаційниця Юлія Забєліна заявила, що подібні висловлювання можуть серйозно вдарити по міжнародному іміджу України, особливо у США, де аудиторія Такера Карлсона часто критично налаштована щодо підтримки Києва.
За її словами, колишня речниця президента фактично дає аргументи тим, хто просуває антиукраїнські наративи.
Щодо слів Мендель також різко висловилася представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова.
Своєю чергою журналіст і медіаменеджер Віктор Шлінчак назвав історію з Мендель проявом кадрових помилок влади ще з 2019 року. Він вважає, що її нові "одкровення" шкодять не лише президенту, а й загальному сприйняттю України за кордоном.
Сама Мендель поки не реагувала на хвилю критики після інтерв’ю Такеру Карлсону.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ОП відреагували на інтерв'ю Мендель.
Також "Коментарі" писали, що Юлія Мендель розповіла про несподівані магічні практики Єрмака: "Ляльки у скрині та вода з трупів".