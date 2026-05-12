В Україні різко відреагували на скандальне інтерв’ю Мендель

Інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському журналісту Такеру Карлсону викликало хвилю критики в українському медіасередовищі та соцмережах. Найбільше обурення спричинили її заяви про переговори з Росією у 2022 році та особисті характеристики президента Володимира Зеленського.

Мендель дала інтерв'ю Карлсону

У розмові з Карлсоном Мендель стверджувала, що українська делегація під час переговорів у Стамбулі нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії заради припинення війни. Вона також заявила, що Зеленський "не є тією людиною, яку бачать на екрані", назвавши його "емоційно неконтрольованим" і "перешкодою для миру".

Такі слова швидко викликали гостру реакцію в Україні. Політична журналістка та комунікаційниця Юлія Забєліна заявила, що подібні висловлювання можуть серйозно вдарити по міжнародному іміджу України, особливо у США, де аудиторія Такера Карлсона часто критично налаштована щодо підтримки Києва.

"Я би хотіла пару слів серйозно сказати щодо висерів Мендель, інших слів просто немає для того, що вона робить… жалюгідне видовище чисто по людські. Не викликає жодних емоцій, окрім відрази. Казала це ще з тих часів 14-годинного марафону, де пані відштовхувала мене від президента, коли я хотіла поставити йому питання особисто, і тоді така поведінка підтримувалась в оточенні президента", — пише Забєліна.

За її словами, колишня речниця президента фактично дає аргументи тим, хто просуває антиукраїнські наративи.

Щодо слів Мендель також різко висловилася представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова.

"Я бл*ха не уявляю, як можна так було зробити, як зробила Мендель. І я не уявляю як після такого її можна взяти на будь-яку роботу із хоча би мінімальним доступом до конфіденційної інформації. Можливі наслідки для держави я лишаю для іншого обговорення", — реагує Попова.

Своєю чергою журналіст і медіаменеджер Віктор Шлінчак назвав історію з Мендель проявом кадрових помилок влади ще з 2019 року. Він вважає, що її нові "одкровення" шкодять не лише президенту, а й загальному сприйняттю України за кордоном.

"Брали на роботу її вони, а досі соромно за професію мені. Бо було одразу очевидно, хто така Мендель і її рівень. Але ж тоді у 19-му потрібні були не професіонали, а конкурсантки. Ми ще точно почуємо не одне одкровення, яке на жаль шкодитиме країні, а не тільки персонально Володимиру Зеленському", — пише журналіст.

Сама Мендель поки не реагувала на хвилю критики після інтерв’ю Такеру Карлсону.

