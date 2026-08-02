"Он стал главной проблемой Украины": Мендель резко раскритиковала Зеленского

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с резкой критикой главы государства. По ее словам, Зеленский якобы стал главной проблемой для Украины.

Юлия Мендель. Фото из открытых источников

Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD) сделала несколько заявлений по поводу Владимира Зеленского. Бывший пресс-секретарь президента считает, что именно Зеленский стал одной из ключевых проблем для Украины.

"Я считаю, что он (Зеленский) стал главной проблемой моей страны. Мир стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ", – сказала Мендель.

Отдельно бывшая спикера затронула тему коррупционных скандалов, связанных с представителями власти. Мендель заявила, что многочисленные обвинения в адрес людей из ближайшего окружения президента производят впечатление непрозрачной системы управления.

"Эти разговоры производят впечатление мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняется в коррупции, то, как возможно, что президент ничего не знает?" – отметила Мендель.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины с июня 2019 года по июль 2021 года. До этого она работала журналисткой и сотрудничала с украинскими и международными медиа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону, которое она дала в мае этого года, вызвало волну критики в Украине. После этого пресс-секретарь Зеленского попала в базу "Миротворца", а впоследствии отреагировала на критику.

Также "Комментарии" писали, как Мендель заявила, что Андрей Ермак начинал карьеру в стриптиз-клубе.