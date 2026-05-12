Тепер в одному списку з колаборантами та зрадниками: куди внесли Юлію Мендель

Колишню прессекретарку президента України Юлію Мендель внесли до бази сайту "Миротворець" після її скандального інтерв’ю американському ведучому Такеру Карлсону. Її заяви про війну в Україні спричинили гостру реакцію в українському інформаційному просторі та хвилю критики з боку громадськості.

На сайті "Миротворця" вказано одразу кілька причин внесення Мендель до бази. Серед них поширення наративів російської пропаганди, маніпулювання суспільно важливою інформацією під час війни, а також заклики, які трактуються як підтримка капітуляційних сценаріїв для України.

Найбільш скандальними стали слова колишньої речниці президента про переговори між Україною та Росією у Стамбулі 2022 року. За словами Мендель, Україна нібито була готова прийняти всі умови РФ.

"Я розмовляла з людьми, які представляли Україну на переговорах у Стамбулі у 2022 році. І мені докладно пояснили, що вони погодилися на все. Більше того, дуже важливо, вони сказали, що Зеленський особисто погодився віддати Донбас", — сказала Мендель.

Крім того, Мендель стверджувала, що Україна "перебуває на межі зникнення", а також говорила про "нездоровий націоналізм" та масштабну корупцію в українській владі.

Сайт "Миротворець" був створений у 2014 році як неурядова база даних осіб, яких автори ресурсу пов’язують із загрозами національній безпеці України. У базі міститься інформація про сепаратистів, колаборантів, російських військових, пропагандистів та інших осіб, діяльність яких, на думку адміністраторів ресурсу, шкодить українській державності.

Юлія Мендель очолювала пресслужбу президента України з 2019 до 2021 року.

