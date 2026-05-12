Мендель заявила, що Єрмак починав кар’єру у стриптиз-клубі: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону розповіла про ранній етап кар’єри колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За її словами, той нібито починав з роботи юриста у стриптиз-клубі.
Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел
Юлія Мендель розповіла, що в період 1990-х або початку 2000-х років Андрій Єрмак працював у стриптиз-клубі. За її словами, у цьому закладі часто перебували люди, які згодом стали пов’язаними з проросійськими політичними силами в Україні.
Крім того, Мендель заявила, що пізніше Єрмак працював у магазині люксового одягу, який, за її словами, займався контрабандою брендового товару. Вона стверджує, що саме там Єрмак нібито познайомився з представниками українських еліт та шоу-бізнесу, зокрема людьми з оточення студії "Квартал 95".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мендель розповіла про несподівані магічні практики Андрія Єрмака. За її словами вони стосувалися ляльок у скрині та води з трупів.
Також "Коментарі" писали, що в Україні різко відреагували на скандальне інтерв’ю Мендель. Обурення спричинили її заяви про переговори з Росією у 2022 році та особисті характеристики президента Володимира Зеленського.