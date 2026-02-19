logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 У Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”: про що йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”: про що йдеться

Народна депутатка Геращенко про виклики, які стоять перед депутатами монобільшості

19 лютого 2026, 14:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховна Рада останнім часом показує не надто продуктивну роботу. У четвер, 12 лютого, Верховна Рада взагалі не працювала — засідання закрили через низьку явку депутатів. Повідомляли, що чимало депутатів захворіли чи то через отруєння, чи то через вірус. Народний депутат Микола Тищенко навіть показував їдальню парламенту та розповідав про антисанітарію.

У Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”: про що йдеться

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У четвер, 19 лютого стало відомо, що причиною масового захворювання народних обранців став один і той самий тип вірусу – норовірус, гостре інфекційне захворювання, що передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

Народна депутатка України Ірина Геращенко попередила про справжній виклик для нардепів.

“Для правлячої фракції наступного тижня — справжній виклик, не лише зібратися у вівторок, а й якось досидіти до пʼятниці. Бо потенціал, як правило, закінчується десь на початку середи. І не завжди апарат Верховної Ради буде кидатися на допомогу і пояснювати, де ж поділися депутати, що доводиться дочасно закривати сесію”, — зауважила нардепка. 

За словами політика, 226 голосів немає вже пару років і максимум, який збирають “Слуги” — це 170, "навіть без нападу норовірусу". 

“Сподіваюся, всі колеги вже одужали. Бажаю всім нардепам здоровʼя та відповідальності”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Геращенко, “Слуги” талановито відволікають та переключають увагу. За її словами, пояснити відсутність депутатів отруєнням в парламентському буфеті та фактичну непрацездатність ВР — це талант. Куди там Чечетову та Януковичу, зазначила вона.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: ttps://t.me/irynagerashchenko/22381
Теги:

Новини

Всі новини