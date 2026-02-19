У Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”: про що йдеться

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Верховна Рада останнім часом показує не надто продуктивну роботу. У четвер, 12 лютого, Верховна Рада взагалі не працювала — засідання закрили через низьку явку депутатів. Повідомляли, що чимало депутатів захворіли чи то через отруєння, чи то через вірус. Народний депутат Микола Тищенко навіть показував їдальню парламенту та розповідав про антисанітарію.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
У четвер, 19 лютого стало відомо, що причиною масового захворювання народних обранців став один і той самий тип вірусу – норовірус, гостре інфекційне захворювання, що передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.
Народна депутатка України Ірина Геращенко попередила про справжній виклик для нардепів.
За словами політика, 226 голосів немає вже пару років і максимум, який збирають “Слуги” — це 170, "навіть без нападу норовірусу".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами Геращенко, “Слуги” талановито відволікають та переключають увагу. За її словами, пояснити відсутність депутатів отруєнням в парламентському буфеті та фактичну непрацездатність ВР — це талант. Куди там Чечетову та Януковичу, зазначила вона.