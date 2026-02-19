У Раді попередили про справжній виклик для нардепів “правлячої фракції”: про що йдеться

Верховна Рада останнім часом показує не надто продуктивну роботу. У четвер, 12 лютого, Верховна Рада взагалі не працювала — засідання закрили через низьку явку депутатів. Повідомляли, що чимало депутатів захворіли чи то через отруєння, чи то через вірус. Народний депутат Микола Тищенко навіть показував їдальню парламенту та розповідав про антисанітарію.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

У четвер, 19 лютого стало відомо, що причиною масового захворювання народних обранців став один і той самий тип вірусу – норовірус, гостре інфекційне захворювання, що передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

Народна депутатка України Ірина Геращенко попередила про справжній виклик для нардепів.

“Для правлячої фракції наступного тижня — справжній виклик, не лише зібратися у вівторок, а й якось досидіти до пʼятниці. Бо потенціал, як правило, закінчується десь на початку середи. І не завжди апарат Верховної Ради буде кидатися на допомогу і пояснювати, де ж поділися депутати, що доводиться дочасно закривати сесію”, — зауважила нардепка.

За словами політика, 226 голосів немає вже пару років і максимум, який збирають “Слуги” — це 170, "навіть без нападу норовірусу".

“Сподіваюся, всі колеги вже одужали. Бажаю всім нардепам здоровʼя та відповідальності”, — підсумувала вона.

