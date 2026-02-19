В Раде предупредили о настоящем вызове для нардепов "правящей фракции": о чем идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Верховная Рада в последнее время показывает не слишком продуктивную работу. В четверг, 12 февраля, Верховная Рада вообще не работала – заседание закрыли из-за низкой явки депутатов. Сообщали, что многие депутаты заболели то ли из-за отравления, то ли из-за вируса. Народный депутат Николай Тищенко даже показывал столовую парламента и рассказывал об антисанитарии.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
В четверг, 19 февраля, стало известно, что причиной массового заболевания народных избранников стал один и тот же тип вируса – норовирус, острое инфекционное заболевание, передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.
Народная депутат Украины Ирина Геращенко предупредила о настоящем вызове для нардепов.
По словам политика, 226 голосов нет уже пару лет и максимум, который собирают "Слуги" – это 170, "даже без нападения норовируса".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Геращенко, "Слуги" талантливо отвлекают и переключают внимание. По ее словам, объяснить отсутствие депутатов отравлением в парламентском буфете и фактическую нетрудоспособность ВР – это талант. Куда там Чечетову и Януковичу, отметила она.