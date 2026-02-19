logo

В Раде предупредили о настоящем вызове для нардепов "правящей фракции": о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде предупредили о настоящем вызове для нардепов "правящей фракции": о чем идет речь

Народный депутат Геращенко о вызовах, стоящих перед депутатами монобольшинства

19 февраля 2026, 14:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Верховная Рада в последнее время показывает не слишком продуктивную работу. В четверг, 12 февраля, Верховная Рада вообще не работала – заседание закрыли из-за низкой явки депутатов. Сообщали, что многие депутаты заболели то ли из-за отравления, то ли из-за вируса. Народный депутат Николай Тищенко даже показывал столовую парламента и рассказывал об антисанитарии.

В Раде предупредили о настоящем вызове для нардепов "правящей фракции": о чем идет речь

Верховная Рада. Фото из открытых источников

В четверг, 19 февраля, стало известно, что причиной массового заболевания народных избранников стал один и тот же тип вируса – норовирус, острое инфекционное заболевание, передающееся контактно-бытовым и воздушно-капельным путем.

Народная депутат Украины Ирина Геращенко предупредила о настоящем вызове для нардепов.

"Для правящей фракции на следующей неделе — настоящий вызов, не только собраться во вторник, но и как-то досидеть до пятницы. Потому что потенциал, как правило, заканчивается где-то в начале среды. И не всегда аппарат Верховной Рады будет бросаться на помощь и объяснять, где же делись депутаты, что приходится преждевременно закрывать сессию", — отметила нардепка.

По словам политика, 226 голосов нет уже пару лет и максимум, который собирают "Слуги" – это 170, "даже без нападения норовируса".

"Надеюсь, все коллеги уже поправились. Желаю всем нардепам здоровья и ответственности", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам Геращенко, "Слуги" талантливо отвлекают и переключают внимание. По ее словам, объяснить отсутствие депутатов отравлением в парламентском буфете и фактическую нетрудоспособность ВР – это талант. Куда там Чечетову и Януковичу, отметила она.




Источник: ttps://t.me/irynagerashchenko/22381
