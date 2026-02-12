У Раді хапаються за голову: що насправді приховують за нібито отруєнням нардепів

Верховна Рада у четвер, 12 лютого, не змогла провести засідання через відсутність великої кількості депутатів. Одні народні обранці поїхали у відрядження, інші масово захворіли — чи то вірус, чи то отруєння в їдальні Ради. Однак проблема може бути не тільки у цьому.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що “Слуги” талановито відволікають та переключають увагу.

“Пояснити відсутність депутатів отруєнням в парламентському буфеті та фактичну непрацездатність ВР — це талант. Куди там Чечетову та Януковичу. Але ж слуг не було не лише сьогодні! Вчора вони давали максимум 168 голосів, востаннє 226 на табло від СН було 3!!! роки тому. Ну дуже вже затяжна діарея”, — пояснила народна депутатка.

Нардепка зазначила, що необхідність здати тест здивувала.

“Аналізи куди приносити? В президію? З аналізів почала ця влада, аналізами закінчує. Правда, аби ж не на фоні трагедії на фронті та з енергетикою, розваленої економіки та знищених державних з інституцій. В цілому так, смішно…. Дискредитація ВР триває такими темпами, що і Путін не потрібен”, — зазначила політик.

Народна депутатка побажала всім колегам по парламенту не хворіти та одужання, зараз дійсно пора грипу і вірусів. Однак нагадала, що 3 лютого під час відкриття нової парламентської сесії в залі був Генсек НАТО Марк Рютте і пару десятків депутатів.

“Теж накрила діарея? Згадалося, як Людмила Янукович описувала ужаси Майдану — почалися масовиє отруєння:) схоже, сценаристи “Кварталу” наслухалися класиків і взяли на замітку, готові пояснювати фактичне знищення парламенту чим завгодно, окрім правди — безвідповідальністю, відсутністю монобільшості, небажанням працювати”, — підсумувала політик.

