Не отруєння: з’ясували справжню причину масового захворювання депутатів у ВР

Масове захворювання народних депутатів та працівників апарату Верховної Ради України не пов’язане з харчуванням у парламентській їдальні. Про це повідомили у пресслужбі парламенту з посиланням на результати перевірки.

Після появи в медіа повідомлень про можливе отруєння в їдальні Верховної Ради до розслідування залучили фахівців Центру превентивної медицини Державного управління справами. Також проводилися лабораторні дослідження за участю спеціалістів центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Перевірка охопила продукти, воду, процес приготування їжі та стан здоров’я персоналу. Як виявилося, депутати не труїлись у їдальні Ради. У них виявили вірус.

"Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус", — йдеться в повідомленні.

Норовірус (шлунковий грип) — це гостра інфекція, яка швидко поширюється в закритих та багатолюдних приміщеннях і передається контактно-побутовим та повітряно-крапельним шляхом.

Раніше у ЗМІ повідомлялося про симптоми, характерні для кишкової інфекції, зокрема блювоту, діарею та підвищену температуру. Саме ці повідомлення призвели до версії, що нардепи отруїлися в їдальні. Однак ці симптоми також властиві для норовірусу.

Нагадаємо, що через відсутність значної кількості депутатів парламент 12 лютого не зміг розглянути питання порядку денного та був змушений призупинити роботу до 24 лютого.

