logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 “Це просто казка”: нардеп показав, чим годують у Верховній Раді (ОНОВЛЕНО)
commentss НОВИНИ Всі новини

“Це просто казка”: нардеп показав, чим годують у Верховній Раді (ОНОВЛЕНО)

Народний депутат Микола Тищенко спростував фейк про неймовірні та якісь надзвичайно витончені страви у їдальні

12 лютого 2026, 18:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада не працювала — засідання закрили та голосувати нічого не будуть аж до 24 лютого. Причиною стала низька явка депутатів. 

“Це просто казка”: нардеп показав, чим годують у Верховній Раді (ОНОВЛЕНО)

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що мало депутатів було частково через отруєння, і багато народних обранців у відрядженнях. 

У мережі інтернет ширилась інформація, що нібито вчора деякі депутати отруїлися в їдальні. Також повідомлялося, що нібито причиною нездужання народних обранців є ротавірус, схожий на той, який раніше вирував у Буковелі.

Народний депутат Микола Тищенко показав порожню залу засідань Верховної Ради та провів відеоекскурсію в їдальню парламенту. 

“Сесійна зала пуста. Як сказав Олександр Корнієнко, немає потенціалу залу. Чому немає? Тому що отруїлися народні депутати та вимушено припинена діяльність парламенту України. Під час війни ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні… Багато журналістів говорили, що це казка, що це просто якась там вершина кулінарних стратегій, наш сучасний український Мішлен. Але це не так, це фейк. І як вона виглядає, я вам зараз продемонструю”, — розповів політик та розмістив відповідне відео. 

За його словами, їдальня у Верховній Раді звичайна, їжа дуже звичайної якості.

Пізніше нардеп показав більше детальне відео з парламентської їдальні. 

“Ось вам повна реальна ревізія “золотих” депутатських столів. Повна антисанітарія, порушення зберігання та товарного сусідства, відсутність маркування”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні починаються проблеми з Бюджетом, однак влада йде шляхом простих рішень, які критикують у Верховній Раді. 

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про роботу парламенту на 10-13 лютого. За його словами, коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і “one big beautiful bill” (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось зі Світового банку…




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/3834
Теги:

Новини

Всі новини