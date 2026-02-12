“Це просто казка”: нардеп показав, чим годують у Верховній Раді (ОНОВЛЕНО)

У четвер, 12 лютого, Верховна Рада не працювала — засідання закрили та голосувати нічого не будуть аж до 24 лютого. Причиною стала низька явка депутатів.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що мало депутатів було частково через отруєння, і багато народних обранців у відрядженнях.

У мережі інтернет ширилась інформація, що нібито вчора деякі депутати отруїлися в їдальні. Також повідомлялося, що нібито причиною нездужання народних обранців є ротавірус, схожий на той, який раніше вирував у Буковелі.

Народний депутат Микола Тищенко показав порожню залу засідань Верховної Ради та провів відеоекскурсію в їдальню парламенту.

“Сесійна зала пуста. Як сказав Олександр Корнієнко, немає потенціалу залу. Чому немає? Тому що отруїлися народні депутати та вимушено припинена діяльність парламенту України. Під час війни ми не можемо працювати, бо наші колеги отруїлися в їдальні… Багато журналістів говорили, що це казка, що це просто якась там вершина кулінарних стратегій, наш сучасний український Мішлен. Але це не так, це фейк. І як вона виглядає, я вам зараз продемонструю”, — розповів політик та розмістив відповідне відео.

За його словами, їдальня у Верховній Раді звичайна, їжа дуже звичайної якості.

Пізніше нардеп показав більше детальне відео з парламентської їдальні.

“Ось вам повна реальна ревізія “золотих” депутатських столів. Повна антисанітарія, порушення зберігання та товарного сусідства, відсутність маркування”, — зазначив політик.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про роботу парламенту на 10-13 лютого. За його словами, коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і “one big beautiful bill” (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось зі Світового банку…



