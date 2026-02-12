“Це просто казка”: нардеп показав, чим годують у Верховній Раді (ОНОВЛЕНО)

Рубрики
У четвер, 12 лютого, Верховна Рада не працювала — засідання закрили та голосувати нічого не будуть аж до 24 лютого. Причиною стала низька явка депутатів.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що мало депутатів було частково через отруєння, і багато народних обранців у відрядженнях.
У мережі інтернет ширилась інформація, що нібито вчора деякі депутати отруїлися в їдальні. Також повідомлялося, що нібито причиною нездужання народних обранців є ротавірус, схожий на той, який раніше вирував у Буковелі.
Народний депутат Микола Тищенко показав порожню залу засідань Верховної Ради та провів відеоекскурсію в їдальню парламенту.
За його словами, їдальня у Верховній Раді звичайна, їжа дуже звичайної якості.
Пізніше нардеп показав більше детальне відео з парламентської їдальні.
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про роботу парламенту на 10-13 лютого. За його словами, коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і “one big beautiful bill” (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось зі Світового банку…