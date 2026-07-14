Свириденко пояснила причини відставки: що сказала про рішення Зеленського

Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів, що автоматично означає припинення повноважень усього складу Кабінету Міністрів.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Під час виступу у парламенті Свириденко підбила підсумки майже року роботи на чолі уряду. Вона наголосила, що за цей період Україні вдалося отримати рішення про залучення 90 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу, відкрити два переговорні кластери щодо майбутнього членства в ЄС, а також успішно пройти опалювальний сезон 2025–2026 років.

Водночас, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у своїй офіційній промові Свириденко не пояснила безпосередньо причин подання заяви про відставку. Однак раніше, під час засідання парламентського комітету з питань державного будівництва, вона відповіла на запитання депутатів щодо цього рішення.

За словами ексочільниці уряду, кадровим змінам передувала розмова з президентом Володимиром Зеленським.

"Цьому передувала розмова з президентом, який чітко дав зрозуміти бажання оновлення та перезавантаження уряду. Та посилення конкретних напрямків", — зазначила Свириденко.

Вона також назвала останній рік одним із найскладніших у своїй кар'єрі, згадавши суспільні протести та політичні скандали, зокрема "Міндічгейт".

"Якщо є необхідність посилення напрямків, то рішення зрозуміле та об'єктивне. Сподіваюся, ви це рішення підтримаєте", — сказала вона перед голосуванням.

Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів у липні 2025 року. До призначення вона працювала першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки, відповідаючи за економічний розвиток, міжнародну співпрацю та залучення інвестицій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Свириденко після відставки з посади прем'єр-міністра може стати послом України у США. Однак згодом виявилося, що політикиня вирішила відмовитися від цієї посади.

Також "Коментарі" писали про те, хто замінить Свириденко на посаді прем'єр-міністра України.