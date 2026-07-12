Хто замінить Свириденко на посаді прем'єра: ШІ назвав трьох неочікуваних кандидатів

Після заяви президента Володимира Зеленського про майбутню відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко головною політичною інтригою стало питання, хто очолить український уряд. Портал "Коментарі" звернувся до трьох моделей штучного інтелекту з проханням проаналізувати політичну ситуацію та назвати найбільш імовірного наступника. Цікаво, що кожна з моделей запропонувала власного фаворита.

Хто стане новим прем'єром України: прогноз ШІ

Три моделі штучного інтелекту ChatGPT, Gemini та Claude вказали на три різні кандидатури на посаду нового прем'єр-міністра замість Юілії Свириденко: Михайла Федорова, Дениса Шмигаля та Сергія Корецького.

Прогноз на нового прем’єра України від ChatGPT

"Мій прогноз — новим прем'єр-міністром України може стати Михайло Федоров. Він уже входить до числа найвпливовіших членів уряду, має репутацію ефективного менеджера, користується довірою президента та успішно реалізував низку державних цифрових реформ. Саме поєднання політичної підтримки, управлінського досвіду й публічної впізнаваності робить його одним із найімовірніших претендентів", — прогнозує штучний інтелект.

Хто стане новим прем’єром: прогноз Gemini

"Мій прогноз — чинний міністр енергетики Денис Шмигаль. Головний аргумент на його користь — колосальний досвід та здатність миттєво включитися в роботу без тривалої адаптації, адже він уже очолював уряд у найважчі роки війни. Повернення Шмигаля на посаду прем'єра стане сигналом абсолютної стабільності та передбачуваності для міжнародних партнерів і фінансових донорів. Офіс президента розглядає його як найнадійнішу кандидатуру для проходження надскладного осінньо-зимового періоду та забезпечення стійкості енергосистеми та бюджету", — вказує ШІ.

Прогноз Claude на нового прем'єра України

"На мою думку, найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра є голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. Зеленський особисто зустрівся з ним у день оголошення відставки Свириденко — а це красномовний сигнал. Корецький є технократом з досвідом управління стратегічною галуззю в умовах війни, що відповідає нинішньому запиту на ефективність, а не політичну гру. В умовах енергетичних викликів і постійних російських ударів по інфраструктурі людина з "Нафтогазу" на чолі Кабміну виглядає цілком логічно. Мій прогноз: новим прем'єром України стане Сергій Корецький", — пише штучний інтелект.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові деталі спонтанної відставки Свириденко: названа її нова посада.

Також "Коментарі" писали про чотирьох головних кандидатів, хто стане новим прем'єр-міністром України.