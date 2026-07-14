Все перегралося: Свириденко не прийняла нову посаду

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка найближчим часом має залишити посаду глави уряду, наразі не погодилася очолити дипломатичну місію України у США. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на три джерела в оточенні очільниці Кабінету Міністрів.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

За інформацією співрозмовників видання, станом на ранок 14 липня Свириденко не розглядає для себе посаду посла України у Вашингтоні. Водночас джерела не уточнюють, чи означає це остаточну відмову від пропозиції президента Володимира Зеленського.

Раніше джерело в Офісі президента повідомляло "Суспільному", що саме необхідність змінити українського посла у США була одним із аргументів для кадрових перестановок в уряді.

Офіційно ані президент Володимир Зеленський, ані сама Юлія Свириденко не пояснювали конкретних причин майбутньої відставки прем'єр-міністерки. Водночас 12 липня глава держави заявив, що запропонував їй очолити новий напрямок роботи, пов'язаний з розвитком відносин України з одним із ключових міжнародних партнерів.

Після цієї заяви Свириденко зазначила, що готова й надалі працювати на державній службі, однак не уточнила, яку саме посаду може обійняти.

Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів у липні 2025 року. До цього вона працювала першою віцепрем'єркою та міністеркою економіки, відповідаючи за економічну політику, міжнародне співробітництво та залучення інвестицій.

14 липня Верховна Рада розгляне питання про звільнення Свириденко з посади прем'єр-міністерки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нардеп Железняк назвав можливе ім'я нового прем'єра України.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС назвали ключову умову для Києва через відставку уряду України.