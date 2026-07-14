Свириденко объяснила причины отставки: что сказала о решении Зеленского

Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовало 258 народных депутатов, что автоматически означает прекращение полномочий всего состава Кабинета Министров.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Во время выступления в парламенте Свириденко подвела итоги почти года работы во главе правительства. Она отметила, что за этот период Украине удалось получить решение о привлечении 90 млрд евро финансовой поддержки от Европейского Союза, открыть два переговорных кластера относительно будущего членства в ЕС, а также успешно пройти отопительный сезон 2025-2026 годов.

В то же время, как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в своей официальной речи Свириденко не объяснила непосредственно причины подачи заявления об отставке. Однако ранее, во время заседания парламентского комитета по вопросам государственного строительства, она ответила на вопросы депутатов по этому решению.

По словам экс-главы правительства, кадровым изменениям предшествовал разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"Этому предшествовал разговор с президентом, который четко дал понять желание обновления и перезагрузки правительства. Но ужесточение конкретных направлений", — отметила Свириденко.

Она также назвала последний год одним из самых сложных в своей карьере, вспомнив общественные протесты и политические скандалы, в том числе "Миндичгейт".

"Если есть необходимость усиления направлений, то решение понятно и объективно. Надеюсь, вы это решение поддержите", — сказала она перед голосованием.

Юлия Свириденко возглавила Кабинет Министров в июле 2025 года. До назначения она работала первым вицепремьером и министершей экономики, отвечая за экономическое развитие, международное сотрудничество и привлечение инвестиций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Свириденко после отставки премьер-министра может стать послом Украины в США. Однако впоследствии оказалось, что политика не решила отказаться от этой должности.

Также "Комментарии" писали о том, кто заменит Свириденко в должности премьер-министра Украины.