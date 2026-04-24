Прем’єрка Свириденко “засвітила” піджак: який бренд обрала для зустрічі з принцом Гаррі

Днями принц Гаррі здійснив неанонсований візит до України та взяв участь у Київському безпековому форумі. Однак Гаррі не тільки відвідав форум, а й щонайменше зустрівся із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за обновками гардероба українських політиків, посадовців усіх рівнів, народних депутатів, медійних осіб, не оминула увагою цю зустріч. Вона розповіла, скільки коштує піджак Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко на зустрічі з принцом Гаррі знову була у бренді One by One. Цього разу вартість піджака — 3690 грн. Я маю претензію до принца — жодного лейбла на костюмі”, — зазначила блогерка.

Раніше Harley Quinn уже розповідала про один із піджаків Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро. Чекаю на день, коли ми забудемо про Гуню як страшний сон”, — зазначила блогерка.

Раніше блогерка повідомляла, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко обзавелась фітнес-браслетом бренду Whoop. Такий, як пише блогерка, зараз можна знайти за 23689 грн.

“Такий же у заступника голови ВП Ірини Мудрої. Можна тепер порівнювати, хто на бізнес-форумах більше набігав”, — зіронізувала вона.

Також у лютому Свириденко з’явилась в Раді в піджаку від українського бренду One by One, вартістю — 3990 грн.

