Вишиванки яких брендів обрали Зеленський та Перша леді: вартість вражає

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська записали великоднє привітання — звернулися до українців уже традиційно у вишиванках.
Зеленські. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за модними та дорогими новинками в гардеробах українських посадовців та політиків, розповіла про вартість одягу Зеленських.
За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.
Згодом повідомила, що дізналась вартість вишиванки Олени Зеленської, у якій вона відзначала Великдень.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.
Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.