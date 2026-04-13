Вишиванки яких брендів обрали Зеленський та Перша леді: вартість вражає

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська записали великоднє привітання — звернулися до українців уже традиційно у вишиванках.

Зеленські. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за модними та дорогими новинками в гардеробах українських посадовців та політиків, розповіла про вартість одягу Зеленських.

“Вчора так задивилася на хустку дружини Буданова, що забула написати про образи президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Привітали вони нас, як завжди, традиційно — у вишиванках”, — написала вона.

За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.

“Вартість уточнюйте у брендів. Раніше дизайнер і засновниця бренду Damirli Ельвіра Гасанова говорила, що для президента речі шиють власним коштом. Але вам за “хочу таку саму” доведеться заплатити”, — пояснила вона.

Згодом повідомила, що дізналась вартість вишиванки Олени Зеленської, у якій вона відзначала Великдень.

“Її ціна — 1580 доларів. Виготовляється на замовлення та в обмеженій кількості. Весь Кабмін уже замовив”, — зауважила вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, гардероб Першої леді України Олени Зеленської завжди викликав особливу увагу. Російська пропаганда писала про захмарну вартість одягу, який Зеленська купую державним коштом. І хоча Перша леді спростовувала цю інформацію, вартість прикрас, які вона обрала для візиту до США, приголомшує.

Блогерка Harley Quinn повідомила, що Перша леді Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.



