Прем’єрка “засвітила” новий фітнес-браслет: який бренд обрала Свириденко

Українські політики привертають пильну увагу через вартість гардероба, прикрас та аксесуарів. Відразу “впадають в очі” обновки — костюми, окуляри, прикраси, взуття.

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за новинками в гардеробі українських політиків та їхньою вартістю, повідомила, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко обзавелась фітнес-браслетом бренду Whoop. Такий, як пише блогерка, зараз можна знайти за 23689 грн.

“Такий же у заступника голови ВП Ірини Мудрої. Можна тепер порівнювати, хто на бізнес-форумах більше набігав”, — зіронізувала вона.

Раніше блогерка писала про бренд та вартість піджака Свириденко. За її словами, прем'єрка у лютому з’явилась в Раді в піджаку від українського бренду One by One, вартістю — 3990 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія “засвітив” нові штани.

Блогерка Harley Quinn, яка пильно стежить за новинками гардероба українських політиків, розповіла про вартість штанів.

“На ньому бренд G-Star. Вартість — 6099 грн. А краще б змінив кросівки на щось із колекції посвіжіше. Balenciaga для кого намагається, нові лінійки випускає?”, — зіронізувала блогерка.

Також портал писав про вартість сережок Першої леді Олени Зеленської. Блогерка Harley Quinn повідомила, що Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Щодо інших прикрас та одягу блогерка відмічала сережки від Gunia вартістю 368 євро. Писала про вишиванку від бренду Gunia, виконану на індивідуальне замовлення.

“Орієнтовна вартість виробу — 8 200 грн”, — написала блогерка.

Від Guzema у Зеленської раніше бачили брошку, яка у 2021 році коштувала 24900 грн.



