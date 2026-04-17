Прем'єрка Свириденко "засвітила" піджак: вартість обновки вразить
НОВИНИ

Прем’єрка Свириденко “засвітила” піджак: вартість обновки вразить

Вартість піджака прем’єр-міністра України: який бренд обрала Свириденко

17 квітня 2026, 19:11
Кречмаровская Наталия

Нові речі, прикраси, аксесуари політиків, посадовців, медійних осіб привертають увагу — українців цікавить, які бренди обирають та скільки коштують обновки. 

Юлія Свириденко. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, яка пильно стежить за обновками посадовців, народних депутатів, медійних осіб, розповіла, скільки коштує піджак, який обрала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. 

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро. Чекаю на день, коли ми забудемо про Гуню як страшний сон”, — зазначила блогерка. 

Раніше блогерка повідомляла, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко обзавелась фітнес-браслетом бренду Whoop. Такий, як пише блогерка, зараз можна знайти за 23689 грн. 

“Такий же у заступника голови ВП Ірини Мудрої. Можна тепер порівнювати, хто на бізнес-форумах більше набігав”, — зіронізувала вона. 

Також у лютому Свириденко  з’явилась в Раді в піджаку від українського бренду One by One, вартістю — 3990 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська записали великоднє привітання — звернулися до українців уже традиційно у вишиванках. 

Блогерка розповіла про вартість одягу Зеленських.

“Вчора так задивилася на хустку дружини Буданова, що забула написати про образи президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Привітали вони нас, як завжди, традиційно — у вишиванках”, — написала вона. 

За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.




Джерело: https://t.me/harley_with_love/5592
