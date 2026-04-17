Прем’єрка Свириденко “засвітила” піджак: вартість обновки вразить

Нові речі, прикраси, аксесуари політиків, посадовців, медійних осіб привертають увагу — українців цікавить, які бренди обирають та скільки коштують обновки.

Блогерка Harley Quinn, яка пильно стежить за обновками посадовців, народних депутатів, медійних осіб, розповіла, скільки коштує піджак, який обрала прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

“Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підвищує цінник на піджаки. На ній Di Stavnitser. Ціна — 1250 євро. Чекаю на день, коли ми забудемо про Гуню як страшний сон”, — зазначила блогерка.

Раніше блогерка повідомляла, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко обзавелась фітнес-браслетом бренду Whoop. Такий, як пише блогерка, зараз можна знайти за 23689 грн.

“Такий же у заступника голови ВП Ірини Мудрої. Можна тепер порівнювати, хто на бізнес-форумах більше набігав”, — зіронізувала вона.

Також у лютому Свириденко з’явилась в Раді в піджаку від українського бренду One by One, вартістю — 3990 грн.

“Вчора так задивилася на хустку дружини Буданова, що забула написати про образи президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. Привітали вони нас, як завжди, традиційно — у вишиванках”, — написала вона.

За словами блогерки, на президенті, за класикою, був бренд Damirli, а на Першій леді вишиванка “Франко” від Karavay Studio. Все пошито за індивідуальним замовленням.



