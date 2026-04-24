Премьер Свириденко "засветила" пиджак: какой бренд выбрала для встречи с принцем Гарри

На днях принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину и принял участие в Киевском форуме безопасности. Однако Гарри не только посетил форум, но и по меньшей мере встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Юлия Свириденко.

Блогер Harley Quinn, кто внимательно следит за обновками гардероба украинских политиков, должностных лиц всех уровней, народных депутатов, медийных лиц, не обошла вниманием эту встречу. Она рассказала, сколько стоит пиджак Свириденко.

"Премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с принцем Гарри снова была в бренде One by One. На этот раз стоимость пиджака — 3690 грн. У меня есть претензия к принцу — ни одного лейбла на костюме", — отметила блогер.

Ранее Harley Quinn уже рассказывала об одном из пиджаков Свириденко.

"Премьер-министр Юлия Свириденко повышает ценник на пиджаки. На ней Di Stavnitser. Цена — 1250 евро. Жду дня, когда мы забудем о Гуне как страшном сне", — отметила блогер.

Ранее блогер сообщала, что премьер-министр Юлия Свириденко обзавелась фитнес-браслетом бренда Whoop. Такой, как пишет блогер, сейчас можно найти за 23689 грн.

"Такой же у заместителя председателя ОП Ирины Мудрой. Можно теперь сравнивать, кто на бизнес-форумах больше набегал", — сказала она.

Также в феврале Свириденко появилась в Раде в пиджаке от украинского бренда One by One, стоимостью – 3990 грн.

