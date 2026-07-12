Посолка України в США Ольга Стефанішина залишає посаду: що відомо про її відставку

Посолка України у США Ольга Стефанішина завершує дипломатичну службу. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", дипломатка звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням про звільнення за власним бажанням через особисті обставини, і глава держави погодився на її відставку.

Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє агентство з посиланням на джерело, відповідне прохання Стефанішина подала ще минулого тижня. При цьому співрозмовник наголосив, що президент задоволений її роботою на посаді посла у Вашингтоні.

"Президент задоволений роботою Стефанішиної", – наголосило джерело.

На тлі інформації про відставку посла України в США з'явилися й політичні коментарі. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Ольга Стефанішина нібито може отримати підозру від НАБУ. Водночас жодних офіційних повідомлень від Національного антикорупційного бюро щодо цього наразі не оприлюднено.

За словами депутата, кілька днів тому Стефанішина перебувала в Києві, де брала участь у зустрічі президента Володимира Зеленського з американськими політиками, зокрема вже покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Очікувана відставка посолки США збіглася з анонсованим президентом масштабним оновленням української влади. Раніше Володимир Зеленський повідомив про майбутнє перезавантаження Кабінету Міністрів. На цьому тлі народний депутат Ярослав Железняк припустив, що новою посолкою України у США може стати прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Водночас офіційного рішення щодо нового керівника дипломатичної місії у Вашингтоні поки не оголошено.

Ольга Стефанішина очолила українське посольство у Вашингтоні 27 серпня 2025 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з'явилися нові деталі спонтанної відставки Свириденко з посади прем'єрки.

Також "Коментарі" писали про те, хто стане новим прем'єр-міністром України: названо чотирьох головних кандидатів.