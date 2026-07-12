Посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает должность: что известно об ее отставке

Посол Украины в США Ольга Стефанишина завершает дипломатическую службу. По информации агентства "Интерфакс-Украина", дипломатка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об увольнении по собственному желанию по личным обстоятельствам, и глава государства согласился на ее отставку.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, соответствующую просьбу Стефанишина подала еще на прошлой неделе. При этом собеседник подчеркнул, что президент доволен ее работой в должности посла в Вашингтоне.

"Президент удовлетворен работой Стефанишин", — подчеркнул источник.

На фоне информации об отставке посла Украины в США появились политические комментарии. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Ольга Стефанишина якобы может получить подозрение от НАБУ. В то же время никаких официальных сообщений от Национального антикоррупционного бюро по этому поводу пока не обнародовано.

По словам депутата, несколько дней назад Стефанишина находилась в Киеве, где принимала участие во встрече президента Владимира Зеленского с американскими политиками, в том числе уже покойным сенатором Линдси Грэмом.

Ожидаемая отставка посолки США совпала с анонсированным президентом масштабным обновлением украинских властей. Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящей перезагрузке Кабинета Министров. На этом фоне народный депутат Ярослав Железняк предположил, что новой посолкой Украины в США может стать премьер-министр Юлия Свириденко. В то же время официальное решение относительно нового руководителя дипломатической миссии в Вашингтоне пока не объявлено.

Ольга Стефанишина возглавила украинское посольство в Вашингтоне 27 августа 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали спонтанной отставки Свириденко с должности премьера.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым премьер-министром Украины: названы четыре главных кандидата.