logo

BTC/USD

64199

ETH/USD

1820.5

USD/UAH

44.5

EUR/UAH

50.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает должность: что известно об ее отставке
commentss НОВОСТИ Все новости

Посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает должность: что известно об ее отставке

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам.

12 июля 2026, 19:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Посол Украины в США Ольга Стефанишина завершает дипломатическую службу. По информации агентства "Интерфакс-Украина", дипломатка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об увольнении по собственному желанию по личным обстоятельствам, и глава государства согласился на ее отставку.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина покидает должность: что известно об ее отставке

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, соответствующую просьбу Стефанишина подала еще на прошлой неделе. При этом собеседник подчеркнул, что президент доволен ее работой в должности посла в Вашингтоне.

"Президент удовлетворен работой Стефанишин", — подчеркнул источник.

На фоне информации об отставке посла Украины в США появились политические комментарии. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Ольга Стефанишина якобы может получить подозрение от НАБУ. В то же время никаких официальных сообщений от Национального антикоррупционного бюро по этому поводу пока не обнародовано.

По словам депутата, несколько дней назад Стефанишина находилась в Киеве, где принимала участие во встрече президента Владимира Зеленского с американскими политиками, в том числе уже покойным сенатором Линдси Грэмом.

Ожидаемая отставка посолки США совпала с анонсированным президентом масштабным обновлением украинских властей. Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящей перезагрузке Кабинета Министров. На этом фоне народный депутат Ярослав Железняк предположил, что новой посолкой Украины в США может стать премьер-министр Юлия Свириденко. В то же время официальное решение относительно нового руководителя дипломатической миссии в Вашингтоне пока не объявлено.

Ольга Стефанишина возглавила украинское посольство в Вашингтоне 27 августа 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали спонтанной отставки Свириденко с должности премьера.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым премьер-министром Украины: названы четыре главных кандидата.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости