Кто заменит Свириденко в должности премьера: ИИ назвал трех неожиданных кандидатов

После заявления президента Владимира Зеленского о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко главной политической интригой стал вопрос, кто возглавит украинское правительство. Портал "Комментарии" обратился к трем моделям искусственного интеллекта с просьбой проанализировать политическую ситуацию и назвать наиболее вероятного преемника. Любопытно, что любая из моделей предложила своему лидеру.

Кто станет новым премьером Украины: прогноз ИИ

Три модели искусственного интеллекта ChatGPT, Gemini и Claude указали на три разных кандидатуры на должность нового премьер-министра вместо Юлии Свириденко: Михаила Федорова, Дениса Шмыгаля и Сергея Корецкого.

Прогноз на нового премьера Украины от ChatGPT

"Мой прогноз – новым премьер-министром Украины может стать Михаил Федоров. Он уже входит в число самых влиятельных членов правительства, имеет репутацию эффективного менеджера, пользуется доверием президента и успешно реализовал ряд государственных цифровых реформ. Само сочетание политической поддержки, управленческого опыта и публичной узнаваемости делает его одним из вероятных претендентов", — прогнозирует искусственный интеллект.

Кто станет новым премьером: прогноз Gemini

"Мой прогноз – действующий министр энергетики Денис Шмыгаль. Главный аргумент в его пользу – колоссальный опыт и способность мгновенно включиться в работу без длительной адаптации, ведь он уже возглавлял правительство в самые тяжелые годы войны. Возвращение Шмыгаля в должность премьера станет сигналом абсолютной стабильности и предсказуемости для международных партнеров и финансовых доноров. Офис президента рассматривает его как надежную кандидатуру для прохождения сверхсложного осенне-зимнего периода и обеспечения устойчивости энергосистемы и бюджета", — указывает ИИ.

Прогноз Claude на нового премьера Украины

"На мой взгляд, наиболее вероятным кандидатом на должность премьер-министра является председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Зеленский лично встретился с ним в день объявления отставки Свириденко – а это красноречивый сигнал. Корецкий является технократом с опытом управления стратегической отраслью в условиях войны, отвечающей нынешнему запросу на эффективность, а не политическую игру. В условиях энергетических вызовов и постоянных российских ударов по инфраструктуре человек из "Нефтегаза" во главе Кабмина выглядит вполне логично. Мой прогноз: новым премьером Украины станет Сергей Корецкий", – пишет искусственный интеллект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые детали спонтанной отставки Свириденко: названа ее новая должность.

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