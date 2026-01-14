Який у Тимошенко план "грохнути" парламент: що показали плівки НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило плівки у справі про можливий підкуп народних депутатів за голосування щодо окремих законопроєктів. У записах, за версією слідства, фігурує керівниця однієї з парламентських фракцій — лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Матеріали містять розмови, у яких обговорюється стратегія зриву роботи монобільшості у Верховній Раді.

На плівках НАБУ особа, яку правоохоронці ідентифікують як очільницю фракції, пояснює депутатові, як саме варто діяти під час голосувань у ВР.

"Ми хочемо грохнути цю "більшість" і тому ми не повинні давати їм жодних люфтів… Тепер, що стосується кадрових рішень – ми голосуємо за зняття. І голосуємо – "не голосуємо" за призначення… Ми все одно голосуємо за включення в порядок денний… а потім за них не голосуємо, щоби їх "вбивати"", — стверджує керівник депутатської фракції.

Політичний оглядач Роман Шрайк пояснює, що подібна схема могла призвести до фактичного паралічу парламенту, після якого виникла б потреба створити коаліцію. За його словами, у такому випадку, партія "Батьківщина" Юлія Тимошенко могла отримати посади міністрів.

"Наскільки я розумію зміст цього заходу: Рада не може приймати рішення, більшість розвалюється. Потрібно створювати нову коаліцію. Коаліція має створюватися фракціями, а таких лише чотири: СН, Батьківщина, ЄС, Голос. Створюється коаліція "слуг" із Батьківщиною, яка отримує квоту на міністрів тощо. Але щось пішло не так", — вказує Шрайк.

Зауважимо, що Юлія Тимошенко відкинула звинувачення, заявивши, що на оприлюднених записах не її голос. Вона називає справу політично мотивованою та наполягає на своїй непричетності.

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП повідомили про викриття керівника однієї з фракцій на пропозиції неправомірної вигоди депутатам за голосування щодо конкретних законопроєктів.

