Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО)
Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО)

Мар’яна Безугла назвала Юлію Тимошенко "хрещеною мамою української корупції" після обшуків НАБУ

14 січня 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Реакція на обшуки НАБУ в офісі партії "Батьківщина" та вручення підозри її лідерці Юлії Тимошенко вийшла за межі офіційних коментарів і швидко перейшла у публічну політичну площину. Народна депутатка Мар’яна Безугла різко висловилася щодо ситуації, використавши порівняння, яке миттєво поширилося в соцмережах.

Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО)

Безугла назвала Юлію Тимошенко "хрещеною мамою української корупції"

Мар’яна Безугла в соцмережі опублікувала короткий допис, де назвала Тимошенко "хрещеною мамою української корупції" та охарактеризувала дії Національного антикорупційного бюро як "епічні". Депутатка також додала цитату з культового фільму "Хрещений батько", провівши паралель між політичною ситуацією та образом мафіозного авторитета Віто Корлеоне. 

Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО) - фото 2

Безугла про Тимошенко після обшуків НАБУ

Подібну алюзію використав і журналіст-розслідувач Юрій Ткач, який опублікував у соцмережах фото Юлії Тимошенко поруч із героєм фільму про мафію Віто Корлеоне. 

Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО) - фото 2

Ткач порівнює Тимошенко з Карлеоне

Нагадаємо, 13 січня НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з парламентських фракцій у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо окремих законопроєктів. Наступного дня антикорупційні органи повідомили про вручення підозри Юлії Тимошенко та оприлюднили записи розмов у межах розслідування.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає, називаючи справу НАБУ політично вмотивованою через нібито наближення виборів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, хто "злив" запис НАБУ про підкуп депутатів у справі Тимошенко.

Також "Коментарі" писали, що мережа вибухнула мемами після того, як НАБУ оголосило підозру Тимошенко через корупцію.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5816
