Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО)

Реакція на обшуки НАБУ в офісі партії "Батьківщина" та вручення підозри її лідерці Юлії Тимошенко вийшла за межі офіційних коментарів і швидко перейшла у публічну політичну площину. Народна депутатка Мар’яна Безугла різко висловилася щодо ситуації, використавши порівняння, яке миттєво поширилося в соцмережах.
Безугла назвала Юлію Тимошенко "хрещеною мамою української корупції"
Мар’яна Безугла в соцмережі опублікувала короткий допис, де назвала Тимошенко "хрещеною мамою української корупції" та охарактеризувала дії Національного антикорупційного бюро як "епічні". Депутатка також додала цитату з культового фільму "Хрещений батько", провівши паралель між політичною ситуацією та образом мафіозного авторитета Віто Корлеоне.
Безугла про Тимошенко після обшуків НАБУ
Подібну алюзію використав і журналіст-розслідувач Юрій Ткач, який опублікував у соцмережах фото Юлії Тимошенко поруч із героєм фільму про мафію Віто Корлеоне.
Ткач порівнює Тимошенко з Карлеоне
Нагадаємо, 13 січня НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з парламентських фракцій у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо окремих законопроєктів. Наступного дня антикорупційні органи повідомили про вручення підозри Юлії Тимошенко та оприлюднили записи розмов у межах розслідування.
Сама Тимошенко звинувачення відкидає, називаючи справу НАБУ політично вмотивованою через нібито наближення виборів.
Також "Коментарі" писали, що мережа вибухнула мемами після того, як НАБУ оголосило підозру Тимошенко через корупцію.