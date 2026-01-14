Безугла висміяла Тимошенко після обшуків НАБУ (ФОТО)

Реакція на обшуки НАБУ в офісі партії "Батьківщина" та вручення підозри її лідерці Юлії Тимошенко вийшла за межі офіційних коментарів і швидко перейшла у публічну політичну площину. Народна депутатка Мар’яна Безугла різко висловилася щодо ситуації, використавши порівняння, яке миттєво поширилося в соцмережах.

Безугла назвала Юлію Тимошенко "хрещеною мамою української корупції"

Мар’яна Безугла в соцмережі опублікувала короткий допис, де назвала Тимошенко "хрещеною мамою української корупції" та охарактеризувала дії Національного антикорупційного бюро як "епічні". Депутатка також додала цитату з культового фільму "Хрещений батько", провівши паралель між політичною ситуацією та образом мафіозного авторитета Віто Корлеоне.

Безугла про Тимошенко після обшуків НАБУ

Подібну алюзію використав і журналіст-розслідувач Юрій Ткач, який опублікував у соцмережах фото Юлії Тимошенко поруч із героєм фільму про мафію Віто Корлеоне.

Ткач порівнює Тимошенко з Карлеоне

Нагадаємо, 13 січня НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з парламентських фракцій у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам за голосування щодо окремих законопроєктів. Наступного дня антикорупційні органи повідомили про вручення підозри Юлії Тимошенко та оприлюднили записи розмов у межах розслідування.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає, називаючи справу НАБУ політично вмотивованою через нібито наближення виборів.

