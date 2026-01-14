Какой у Тимошенко план "грохнуть" парламент: что показали пленки НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало пленки по делу о возможном подкупе народных депутатов за голосование по отдельным законопроектам. В записях, по версии следствия, фигурирует руководительница одной из парламентских фракций – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Материалы содержат разговоры, в которых обсуждается стратегия срыва работы монобольшинства в Верховной Раде.

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

На пленках НАБУ лицо, которое стражи порядка идентифицируют как главу фракции, объясняет депутату, как именно стоит действовать во время голосований в ВР.

"Мы хотим грохнуть это "большинство" и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов… Теперь, что касается кадровых решений – мы голосуем за снятие. И голосуем – "не голосуем" за назначение… Мы все равно голосуем за включение в повестку дня… а затем за них не голосуем, чтобы их "убивать"", — утверждает руководитель депутатской фракции.

Политический обозреватель Роман Шрайк объясняет, что подобная схема могла привести к фактическому параличу парламента, после которого возникла бы необходимость создать коалицию. По его словам, в таком случае партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла получить должности министров.

"Насколько я понимаю содержание этого мероприятия: Рада не может принимать решения, большинство разваливается. Нужно создавать новую коалицию. Коалиция должна создаваться фракциями, а таких только четыре: СН, Батькивщина, ЕС, Голос. Создается коалиция "слуг" с Батькивщиной, которая получает квоту на министров. Но что-то пошло не так", – указывает Шрайк.

Отметим, что Юлия Тимошенко отвергла обвинения, заявив, что на обнародованных записях не ее голос. Она называет дело политически мотивированным и настаивает на своей непричастности.

Напомним, 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций на предложения неправомерной выгоды депутатам за голосование по конкретным законопроектам.

