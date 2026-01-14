Какой у Тимошенко план "грохнуть" парламент: что показали пленки НАБУ

Рубрики
Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало пленки по делу о возможном подкупе народных депутатов за голосование по отдельным законопроектам. В записях, по версии следствия, фигурирует руководительница одной из парламентских фракций – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Материалы содержат разговоры, в которых обсуждается стратегия срыва работы монобольшинства в Верховной Раде.
Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников
На пленках НАБУ лицо, которое стражи порядка идентифицируют как главу фракции, объясняет депутату, как именно стоит действовать во время голосований в ВР.
Политический обозреватель Роман Шрайк объясняет, что подобная схема могла привести к фактическому параличу парламента, после которого возникла бы необходимость создать коалицию. По его словам, в таком случае партия "Батькивщина" Юлия Тимошенко могла получить должности министров.
Отметим, что Юлия Тимошенко отвергла обвинения, заявив, что на обнародованных записях не ее голос. Она называет дело политически мотивированным и настаивает на своей непричастности.
Напомним, 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из фракций на предложения неправомерной выгоды депутатам за голосование по конкретным законопроектам.
