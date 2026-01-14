Хто "злив" запис НАБУ про підкуп депутатів у справі Тимошенко: у ВР дали відповідь

У Верховній Раді з’явилася версія, хто саме міг передати Національному антикорупційному бюро записи про можливий підкуп народних депутатів у справі, яка зачепила лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Йдеться про матеріали, що стали підставою заяви НАБУ та САП щодо керівника однієї з парламентських фракцій.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що ключ до появи нових записів слід шукати у попередньому антикорупційному розслідуванні, де фігурували депутати від "Слуги народу". За даними політика, на прослуховуванні опинилися 15 народних обранців, однак підозри отримали лише п’ятеро.

"Стосовно Тимошенко і того: а хто ж злив запис НАБУ про підкуп депутатів? Памʼятаєте нещодавно була підозра НАБУ групі нардепів від "Слуги Народу" на чолі з Юрієм Кисилем, головою транспортного комітету? Підозру отримало лише 5 депутатів. За моїми даними на прослуховуванні спіймали 15 депутатів. Куди ділись інші 10? Правильно стали викривачами і активно займаються своєю новою роботою", — стверджує Гончаренко.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року НАБУ і САП повідомили про викриття групи депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді. Підозри тоді оголосили п’ятьом нардепам, а розмір неправомірної вигоди, за версією слідства, сягав від 2 до 20 тисяч доларів.

