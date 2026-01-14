З’явилася перша реакція Тимошенко на обшуки НАБУ

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко публічно відреагувала на обшуки, які провели детективи НАБУ та прокурори САП у партійному офісі. Її заява пролунала після того, як антикорупційні органи повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на корупції, а за даними ЗМІ, йдеться саме про Тимошенко.

Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців.

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників", — пише Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" назвала обшуки антикорупційних органів "грандіозним піар-ходом", спрямованим не на пошук доказів, а на створення гучного публічного ефекту. Також депутатка вважає дії проти неї "зачисткою конкурентів" перед можливими виборами та відкидає усі звинувачення.

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", — додала Тимошенко.

Нагадаємо, 13 січня НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з фракцій на пропозиції неправомірної вигоди депутатам за голосування щодо конкретних законопроєктів.

