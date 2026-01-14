З’явилася перша реакція Тимошенко на обшуки НАБУ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко публічно відреагувала на обшуки, які провели детективи НАБУ та прокурори САП у партійному офісі. Її заява пролунала після того, як антикорупційні органи повідомили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради на корупції, а за даними ЗМІ, йдеться саме про Тимошенко.
Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел
Юлія Тимошенко підтвердила, що слідчі дії стосувалися її, однак різко розкритикувала методи правоохоронців.
Лідерка "Батьківщини" назвала обшуки антикорупційних органів "грандіозним піар-ходом", спрямованим не на пошук доказів, а на створення гучного публічного ефекту. Також депутатка вважає дії проти неї "зачисткою конкурентів" перед можливими виборами та відкидає усі звинувачення.
Нагадаємо, 13 січня НАБУ та САП заявили про викриття керівника однієї з фракцій на пропозиції неправомірної вигоди депутатам за голосування щодо конкретних законопроєктів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлії Тимошенко може загрожувати до 10 років позбавлення волі у справі про хабар.
Також "Коментарі" писали, що НАБУ та САП вручили підозру Тимошенко.