У Раді хапаються за голову: для України все це дуже погано закінчиться
НОВИНИ

У Раді хапаються за голову: для України все це дуже погано закінчиться

Народна депутатка Геращенко розповіла, коли парламент відновить роботу

20 листопада 2025, 14:11
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гучний корупційний скандал викликав хвилю обурення у народних депутатів. У Раді переконані, що звільнення міністрів, які “засвітилися” на “плівках Міндіча”, недостатньою. Заявляють про необхідність створити "коаліцію національної стійкості" з проукраїнськими силами у парламенті та "уряд національної стійкості". У фракції “Слуга народу” також пояснили, що більше не готові працювати “під диктовку” президента України Володимира Зеленського.

У Раді хапаються за голову: для України все це дуже погано закінчиться

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що нинішній пленарний тиждень розпочався і закінчився відставкою двох міністрів. І це не через блокування парламенту опозицією. За її словами, таким було рішення погоджувальної ради.

“Президія і “Слуги” сказали, що беруть час для консультацій… вирішили ніяких законопроєктів не розглядати. Наступний пленарний — вже в грудні… Якщо негайно не переформатувати коаліцію і уряд, все це дуже погано закінчиться для країни”, — наголосила народна депутатка. 

Також вона підкреслила, що в часи криз український парламент завжди брав на себе відповідальність за країну. 

“Зараз важливо відновити субʼєктність парламенту. І сформувати професійний, підзвітний Верховній Раді уряд”, — переконана вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, те, що відбувається зараз із Володимиром Зеленським, за словами нардепа Гончаренка, це політична смерть. Політик пояснив, що Зеленський, найімовірніше, вийде з цієї кризи ослабленим, але президентом. Нардеп пояснив, що ходитиме, дутиме щоки, робитиме вигляд, що він потужний та незламний, що за ним — усі українці.




Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/21599
