Нардепи більше не хочуть працювати “під диктовку” Зеленського: чому бунтують “Слуги народу”

У фракції “Слуги народу” назріває бунт — народні обранці після гучного корупційного скандалу заявили свою позицію. Народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко пояснив, що фракція не буде працювати як раніше, причина цьому — корупційний скандал.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Нардеп Яременко прокоментував ситуацію всередині фракції, підкресливши, що в умовах глибокої політичної кризи, простого очищення від корупційних елементів буде недостатньо, пише видання “Київ.24”.

“Декілька депутатів вже сказали (свою позицію, — ред.). Це і є наша заготовка до завтрашньої зустрічі. Тобто, очевидно, з огляду на все те, що ми дізналися останнім часом, важко сподіватися, що фракція буде проходити у тому форматі, до якого більшість народних депутатів звикли. “Президент говорить, всі слухають, записують і роблять”. Очевидно, буде дискусія”, — пояснив він.

Народний депутат зазначив, що Україна переживає глибоку політичну кризу — вона багатошарова. І, за його словами, замало просто позбутися тих елементів організованого злочинного угруповання, які виявило НАБУ, і тих, які поки ще не виявлені.

“Треба значно більші, ширші політичні кроки, для того, щоб спробувати відновити довіру до влади в умовах, коли вибори неможливі. Тому ми говоримо про більш широкий політичний контекст і хочемо, щоб дискусія йшла саме в цьому напрямку”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у фракції. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.



