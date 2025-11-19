Нардепи більше не хочуть працювати “під диктовку” Зеленського: чому бунтують “Слуги народу”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У фракції “Слуги народу” назріває бунт — народні обранці після гучного корупційного скандалу заявили свою позицію. Народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко пояснив, що фракція не буде працювати як раніше, причина цьому — корупційний скандал.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Нардеп Яременко прокоментував ситуацію всередині фракції, підкресливши, що в умовах глибокої політичної кризи, простого очищення від корупційних елементів буде недостатньо, пише видання “Київ.24”.
Народний депутат зазначив, що Україна переживає глибоку політичну кризу — вона багатошарова. І, за його словами, замало просто позбутися тих елементів організованого злочинного угруповання, які виявило НАБУ, і тих, які поки ще не виявлені.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія пояснив, що відбувається у фракції. Він нагадав, що Верховна Рада звільнила скомпрометованих членів уряду.